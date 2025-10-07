Logo

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

АТВ

07.10.2025

10:00

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"
Фото: Facebook / Printscreen / Udruženje Pomozi.ba

Хуманитарна организација Помози.ба, која својим дјеловањем помаже угроженим људима на подручју цијеле Босне и Херцеговине, али и шире, објавила је снимак крађе дониране робе.

“Овако нам је скоро сваку другу ноћ. Да не пишемо у упадима и пријетњама околних наркомана који свако мало улијећу и пријете радницима, првенствено женама. Нама често донатори послије радног времена (иако стоји натпис да се то не ради) само пребаце вреће са гардеробом преко ограде, а има та једна екипа која свако мало прескаче ограду и краду те ствари. Иако имају камере, иако им се виде и таблице и лица, иако их нон стоп пријављујемо, они не посустају. Овдје се очигледно на ради о људима којима су лично потребне те ствари, већ вјероватно то даље препродају”, стоји у њиховој објави на Фејсбуку.

И овим путем су замолили донаторе да не пребацују ствари преко ограде послије радног времена, како не би завршиле у погрешним рукама.

pomozimo

Крађа

