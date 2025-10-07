Logo

Хладноћа стигла, поскоци будни: Планинари у БиХ на сваки пола сата налете на једног

Извор:

Слободна Далмација

07.10.2025

08:55

Хладноћа стигла, поскоци будни: Планинари у БиХ на сваки пола сата налете на једног
Фото: Pixabay

Иако је посљедњих дана нагло захладило, змије су и даље активне. Сплитски планинари на стази у Босни и Херцеговини, само пола сата од границе испод Вргорца, имали су нежељено друштво. На новомаркираној кружној стази која из села Греда води према највишем врху љубушке општине, Врлосињу, сваких пола сата наишли би на једног поскока. Како су духовито рекли – „не зна се који је био љепши“.

Једна од планинара је коментарисала:

„Обожавам природу и све у њој. Постојање поскока знак је чисте природе, срића да таква још постоји! Само ми је мало жао да се људи олако препадну ових животиња. Познато је да змије не нападају све док се не осјете угроженима”.

И овај случај доказује да поскока у планинама има и у октобру, те да боравак у природи не треба схватити олако.

Поскок – симбол нетакнуте природе, али и реална опасност

Поскок (Vipera ammodytes) је најотровнија змија у Европи, препознатљива по рошчићу на глави. Обично нарасте до 85 центиметара, понекад и више. У Хрватској и БиХ живи у каменитим, осунчаним подручјима и често се виђа уз сухозиде, шикаре и стијене.

илу-слушалице-телефон-22092025

Свијет

Ухапшен тинејџер: Питао Chat GPT како да убије пријатеља

У топлијим јесенским данима, попут ових октобарских, поскоци остају активни јер им је потребно сунце за регулацију тјелесне температуре. Змије нису агресивне и нападају само кад се осјете угрожено. Ипак, угриз може бити озбиљан – посебно ако се помоћ не потражи одмах.

Јесен – вријеме када поскоци коте младе

Стручњаци подсјећају да је рана јесен раздобље када поскок (Vipera ammodytes) коте младе. То се догађа најчешће током септембра и октобра, па је у то вријеме могућност наиласка на змије нешто већа. Женке су тада осјетљивије јер штите младе или траже мирна мјеста за окот.

Хеликоптер-несрећа-07102025

Свијет

Хеликоптер пао на аутопут у Америци

Осим тога, поскоци су у ово доба године још увијек активни јер температуре нису прениске. Често се могу вид‌јети ујутро и послијеподне док се сунчају на отвореним мјестима.

Савјети за планинаре

Иако угризи поскока нису чести, а змије у правилу не нападају прве, важно је придржавати се неколико основних правила:

  • увијек гледати гд‌је сједате и гд‌је стајете,
  • носити чврсту обућу и дуге хлаче,
  • не дирати змије нити их покушавати фотографирати из близине,
  • у случају угриза, одмах потражити лијечничку помоћ.

