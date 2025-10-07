Хеликоптер пао на аутопут у Америци

07.10.2025
07:48
Коментари:0
Хеликоптер пао на аутопут у Сакраменту, приликом рушења летјелице медицинске службе у којој је било троје људи, сви превезени у болнице у критичном стању
У америчком граду Сакраменту три особе су тешко повријеђене након пада хеликоптера на локални аутопут.
Скај њуз преноси да је то саопштила ватрогасна служба главног града Калифорније.
Снимци са мјеста пада приказују медицински хеликоптер који смрскан лежи наопачке на тракама аутопута 50 које воде према истоку.
Ваздухопловна медицинска служба РЕАЦХ потврдила је новинарима АБЦ7 да су три њихова члана повријеђена у несрећи.
Пад хеликоптера се десио синоћ послије 19 часова по локалном времену.
Капетан Џастин Силвија из ватрогасне службе Сакрамента потврдио је да у хеликоптеру није било пацијената, али да су пилот, медицинска сестра и болничар повријеђени.
Он је рекао је да су двије жене и мушкарац "превезени у критичном стању" у локалне болнице.
- Једна жртва је била заробљена испод хеликоптера... Уз помоћ цивила који су стајали около успјешно је подигнут дио тог хеликоптера и извучена жртва. Срећа је што се хеликоптер није запалио."
Ниједно возило на аутопуту није учествовало у несрећи.
(news.sky)
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
03
10
00
09
58
09
49
09
45
Тренутно на програму