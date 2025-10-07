У Српској рођено 28 беба

07.10.2025
07:40
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, 12 дјевојчица и 16 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 12, потом у Бијељини четири, у Приједору и Источном Сарајеву по три, у Зворнику двије, те у Добоју, Фочи, Невесињу и Градишци по једна.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и седам дјечака, у Бијељини дјевојчица и три дјечака, у Приједору три дјечака, у Источном Сарајеву дјевојчица и два дјечака, у Зворнику дјевојчица и дјечак, те у Добоју, Фочи, Невесињу и Градишци по једна дјевојчица.
У Требињу у протекла 24 часа није било порођаја.
