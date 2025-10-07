Тихи убица: Болест без симптома односи животе

Извор:
Б92
07.10.2025
07:34
Коментари:0
Како да препознате симптоме хипертензије? Многе симптоме везујемо управо за висок притисак, а ово су заблуде о симптомима хипертензије.
Симптоми хипертензије, за које се погрешно вјерује да их имају људи који имају болест високог крвног притиска – хипертензију су главобоља, цурење крви из носа, нервоза, знојење, поремећај сна и црвенило лица, наводи др Марија Нешовишћ, кардиолог за сајт Стетоскоп.
Главобоља
Такође, постоји и мит о главобољама. Хипертензија не изазива главобоље, сем уколико није ријеч о појави која се назива хипертензивна криза, а ово стање угрожава живот болеснику. Међутим, хипертензивна криза није само скок притиска. Сам скок притиска не мора ништа да значи.
Уколико УЗ скок притиска постоји поремећај у виду или говору или у оба, онда је то хипертензивна криза. То су обично високе вриједности крвног притиска, мада не морају увијек бити.
Раних деведесетих година сматрало се да су главобоље честе код болесника са хипертензијом. Међутим, ниједно истраживање које је рађено, није ово потврдило. Штавише, неке студије су показале да људи са хипертензијом имају чак ређе главобоље у односу на остале
Регион
Скандал у Словенији, од премијера се тражи оставка
У научном часопису "Неурологy" је чак наведен и тачан проценат. Болесници са хипертензијом имају у 40% случајева ријеђе главобоље у односу на другу популацију.
Крварење из носа
Сљедећи је мит о цурењу крви из носа. Са изузетком крви из носа у склопу хипертензивне кризе, крв из носа не говори ништа у вези са хипертензијом. Само 17% болесника са хипертензијом има крварење из носа.
Невезано за хипертензију, уколико постоји крварења из носа која су чешће од једном недјељно, или је тешко да крварење зауставите, неопходно је јавити се љекару на преглед.
Најчешћи разлог за крварења из носа је сув ваздух у просторији. Слузница носа има мноштво ситних капилара који лако могу да крваре.
Такође, јако издувавање носа и чачакање носа, такође погодују крварењима. Уколико болесник још узима препарате Варфарин или Аспирин, крварење је највјероватније извесно. Тако да, ако је питање да ли крварење из носа потпада под категорију "симптоми хипертензије", одговор је - не!
Неспецифични симптоми хипертензије
Други неспецифицни симптоми хипертензије, који такође, нису везани за хипертензију.
Крварења у беоњачи ока
Ова мала крварења јесу чешћа код болесника са шећерном болести и хипертензијом. Међутим, ниједно од ових стања, само за себе, не изазива крварења. Сама крварења нису везана за хипертензију и не могу се подвести под симптоме хипертензије.
Црвенило у лицу
Бања Лука
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Црвенило у лицу се јавља када се прошире крвни судови у кожи. Ово се јавља при изласку на хладно. Током узимања љуте хране, ветра, топлих напитака и коришћењем крема за његу лица. Такође, код особа са дијабетесом, након узимања алкохола виђа се црвенило лица због утицаја ВИП (вазоинтестиналног полипептида), који им прошири крвне судове на лицу.
Црвенило се виђа и код емотивног стреса, узимања алкохолних пића, понекада и код особа које немају дијабетес, физичке активности.
У свим овим стањима се могу измерити и више вриједности крвног притиска. Али, сам притисак није први који се јавио, и самим тим није ни претходио, нити изазвао црвенило лица.
Вртоглавица
Вртоглавица, такође, није узрокована хипертензијом. Међутим, она може бити споредни ефекат неких антихипертензивних лијекова, али и многих других стања у организму. Вртоглавицу не треба игнорисати , нарочито ако је настала нагло.
Порука
"Права истина је да је хипертензија болест без симптома, и као таква је "тихи убица". Уколико игноришете више вриједности крвног притиска, мислећи да док немате симптоме, не треба ни да се бринете – гријешите", поручује др Нешић.
(б92)
Друштво
23 мин0
Свијет
19 мин0
Свијет
20 мин0
Кошарка
29 мин0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму