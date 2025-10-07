Скандал тресе САД: Са најпрестижнијег универзитета на свијету крао тијела, сјекао их, па продавао

07.10.2025
07:23
Коментари:0
Универзитет Харвард могу тужити породице које тврде да није достојанствено поступао са тијелима која су донирали медицинском факултету, а чије је дијелове бивши директор универзитетске мртвачнице продао на црном тржишту, пресудио је суд.
Врховни суд Масачусетса пресудио је да је судија погрешио када је одбацио тужбу којом се тражила одговорност Харварда за поступке Седрика Лоџа, који је сјекао, крао и продавао дијелове тијела који су требали бити коришћени у научне сврхе.
Судија Скот Кафкер је рекао да су тужиоци доказали да Харвард није поступио у доброј вјери дозвољавајући да се "ужасне и недостојанствене активности настављају годинама".
"Универзитет је морао да обезбиједи достојанствено руковање и чување донираних људских остатака и у том погледу је страшно заказао, што је Харвард признао", написао је Кафкер.
Медицински факултет Харварда је у саопштењу навео да су Лоџови поступци "супротни стандардима и вриједностима Харварда, његових анатомских донора и очекивањима породица".
Лоџ чека изрицање пресуде након што се у мају изјаснио кривим.
Тужиоци кажу да је започео своју криминалну шему 2018. године, крадући дијелове тијела, укључујући главе, мозак, кожу и органе и превозећи их из Харвардске мртвачнице до свог дома у Гофстауну, Њу Хемпшир, гдје су их он и његова супруга продавали.
Тужбу против Харварда поднијело је 47 чланова породица људи чија су тијела донирана медицинском факултету, тврдећи да универзитет није ништа предузео поводом Лоџових незаконитих поступака све док против њега није подигнута оптужница 2023. године.
(Јутарњи)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму