У Русији ће се узгајати банане

У Русији је започета изградња првог пластеника за узгој банана.
У земљи је могуће узгајати "било шта", изјавила је министарка пољопривреде Русије Оксана Лут на форуму "Биопром-2025" у Геленџику.
"Тренд за бананама кренуо је прошле године. Сада почиње изградња првог пластеника за банане", рекла је министарка.
Према њеним ријечима, недавно су је замолили да обезбиједи саднице црвеног кивија, који никада није растао у Русији.
"Може се сада чинити смјешним, али објективно можемо узгајати све што год пожелимо", нагласила је Лут, преноси "Спутњик".
У фебруару је руководилац Центра за стручну експертизу Россељхозбанке Олег Књазков саопштио да Руси могу очекивати проблеме с испорукама банана из Еквадора због забране увоза производа пет еквадорских произвођача.
Он је тада напоменуо да се привремени недостатак може надокнадити узгојем банана у Русији.
