Дјеца све више гину због бизарног тренда: То је самоубиство, а не "сурфовање"

Ка'Вон Вуден је обожавао возове. Петнаестогодишњак је знао њујоршки метро напамет и сањао да једног дана постане машиновођа, пише АП.
Умјесто тога, једног децембарског јутра 2022. године, Ка'Вон је погинуо када се попео на кров воза линије Ј у Бруклину и пао на шине док је воз улазио на Вилијамсбург мост.
Он је један од више од десеторо Њујорчана, углавном дјечака, који су погинули или тешко повријеђени након што су пали са воза у пуној брзини. Остале опасности укључују смрскавање између воза и зидова тунела или струјни удар од високог напона. "Сурфовање возовима" постоји већ читав вијек, али га друштвене мреже поново популаризују.
У суботу рано ујутру, полиција Њујорка пронашла је двије дјевојчице, старе 12 и 13 година, мртве - у ономе што је, по свему судећи, било смртоносно "сурфовање" на возу. Предсједник Управе за градски превоз (МТА) Деметријус Крикло изјавио је: "Пењање на кров метроа није 'сурфовање' - то је самоубиство."
Власти покушавају да ријеше проблем кампањама за подизање свијести - укључујући нову у којој учествује реперка Карди Би - и употребом дронова како би ухватиле оне који ризикују живот. Али, неки се питају зашто се не поставља основније питање: како дјеца попут Ка'Вона уопште могу да се попну на кров метроа?
"Када је Ка'Вон погинуо... буквално двије недеље касније, погинуло је још једно дијете. И још једно. То нема смисла", рекла је његова мајка, Ивонда Максвел, за Асошијејтед прес, оптужујући градске и полицијске власти да нису учиниле довољно. "Зашто моје дијете није било посљедње?"
Неки стручњаци сматрају да би ријешење могло бити у конструкцији возова - отежати пењање и олакшати детекцију помоћу камера и сензора. МТА је саопштио да проучава проблем, али још није објавио никакав план за ширу примјену нових технологија или физичких препрека које би онемогућиле пењање на вагоне.
У јуну је Крикло рекао да МТА тестира гумене цијеви које би требало да спријече људе да се провуку између вагона и попну на кров. Систем се тренутно тестира да би се утврдило да ли може да издржи услове вожње у тунелима и не угрози безбједност.
"За сада опрема дјелује поуздано", рекао је.
Шест људи је погинуло "сурфујући" по метроу прошле године, у односу на пет 2023.
Тајша Елкок, радница МТА и машиновођа воза којим се Ка'Вон возио кад је погинуо, сматра да треба учинити више да се спријече смртни случајеви.
Први знак да нешто није у реду био је када је активирана кочница за ванредне ситуације, каже она.
Елкок је пронашла Ка'Воново тело између седмог и осмог вагона. Група тинејџера са тужним изразима лица јасно је одала шта се догодило. "Да ли сте оставили свог друга тамо позади?", упитала их је.
Други машиновођа, који је возио у супротном правцу, видео је Ка'Вона на крову и пријавио то преко радија. Али због лошег сигнала, Елкок није примила упозорење.
Она мисли да би једноставније решење могло да спасе Ка'Вонов живот - закључавање врата између вагона. То би спријечило приступ уском простору између њих, гдје се "сурфери" хватају и пењу на кров.
"Закључајте их док је воз у саобраћају, да људи не могу да се попну", рекла је.
У МТА су изјавили да разматрају техничка рјешења, али нису дозволили интервју са својим безбједносним стручњацима.
Године 2023, Ричард Дејви, тадашњи директор мреже аутобуса и метроа, рекао је да МТА "разматра" опцију закључавања врата између вагона - што се сада примјењује само на неким старијим возовима из осамдесетих. Међутим, упозорио је да закључана врата носе сопствене ризике, јер би могла да спријече путнике да побјегну у случају опасности.
На испитивању пред Градским већем прошле године, званичници МТА одбацили су и неке друге физичке мјере, укључујући постављање већих баријера ка шинама или покривање спојева између вагона.
"Морате бити у могућности да радите на крову воза", рекао је извршни директор МТА Жано Либер. "Не можете га прекрити бодљикавом жицом."
МТА је затражио од друштвених мрежа да уклоне снимке који величају "сурфовање возовима" и у јуну саопштио да је до 2025. уклоњено више од 1.800 таквих видеа.
Такође су покренули кампању са слоганом "Вози се унутра, остани жив", у којој учествују локални тинејџери, као и стрип-кампању у сарадњи са школама, како би приказали опасности и посљедице оваквог понашања.
Више од 300.000 ђака свакодневно користи метро за пут од куће до школе и назад.
Њујоршка полиција је пријавила да је број хапшења "сурфера" порастао на 229 прошле године, са 135 годину раније. Већина ухапшених били су дјечаци пројсечне старости око 14 година, а најмлађи је имао само 9.
Професор инжењерства са Технолошког института Њу Џерсија, Бранислав Димитријевић, рекао је да би преправке возова биле веома скупе.
"У саобраћају има много ствари које се могу ријешити, али коштају много. И онда питате грађане: 'Да ли сте спремни да платите да то поправимо, иако би вам порези порасли драстично?' Људи кажу - 'не'."
Димитријевић је предложио да МТА угради камере и користи вјештачку интелигенцију за откривање оних који покушавају да се попну.
Ендру Алберт, члан Управног одбора МТА без права гласа, рекао је да тражи од агенције информације о могућности увођења таквих сензора, али није добио одговор.
Полиција је распоредила дронове дуж популарних траса "сурфовања" и у јулу саопштио да су спасили око 200 тинејџера. Али признају да не могу бити свуда у исто вријеме. Такође, обилазе домове дјеце која су ухваћена у покушају пењања на вагоне.
У неким другим градовима, попут Хонгконга и Дубаија, возови нису лако доступни споља - имају глатка тијела, немају спољне ручке и затворени су између вагона.
Неке железнице примјениле су и екстремне мјере. У Индонезији су, на примјер, својевремено качили металне ланце изнад возова да спријече људе да се возе на крову, прскали их црвеном фарбом или их ударали метлама.
МТА је купио неколико нових возова који немају спољне размаке које "сурфери" користе, али они чине само мали дио флоте и неће ускоро бити уведени на најризичније линије.
Saw kids subway surfing on the 7 this evening. Please never ever ever do this, it's such a stupid and dangerous activity that multiple people have died doing in the last few months alone pic.twitter.com/ykZqByVZwS— Jeremy "Looking for Arrows" Zorek🚰 (@jeremyzorek) April 11, 2023
