Разговор два лидера: Ево шта је Путин рекао Нетанијахуу

Извор:
Танјуг
06.10.2025
20:30
Руски предсједник Владимир Путин разговарао је данас са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом о ситуацији на Блиском истоку, укључујући сукоб у Појасу Газе.
"Владимир Путин је обавио телефонски разговор са израелским премијером Нетанијахуом", саопштено је на веб сајту Кремља.
Путин и Нетанијаху су разговарали о ситуацији на Блиском истоку, укључујући и у контексту предложеног плана америчког предсједника Доналда Трампа за рјешавање проблема у Гази.
Путин је поновио Нетанијахуу непоколебљив став Русије у корист свеобухватног рјешења палестинског питања на основу међународног права.
Поред тога, лидери су изразили интересовање за проналажење преговарачког рјешења за ситуацију око иранског нуклеарног програма и стабилизацију ситуације у Сирији.
Путин је честитао израелском народу јеврејски празник Сукот.
Нетанијаху је изразио најљепше жеље руском предсједнику уочи његовог рођендана, 7. октобра.
