Logo

Разговор два лидера: Ево шта је Путин рекао Нетанијахуу

Извор:

Танјуг

06.10.2025

20:30

Коментари:

0
Руски предсједник Владимир Путин
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин разговарао је данас са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом о ситуацији на Блиском истоку, укључујући сукоб у Појасу Газе.

"Владимир Путин је обавио телефонски разговор са израелским премијером Нетанијахуом", саопштено је на веб сајту Кремља.

Путин и Нетанијаху су разговарали о ситуацији на Блиском истоку, укључујући и у контексту предложеног плана америчког предсједника Доналда Трампа за рјешавање проблема у Гази.

Путин је поновио Нетанијахуу непоколебљив став Русије у корист свеобухватног рјешења палестинског питања на основу међународног права.

Поред тога, лидери су изразили интересовање за проналажење преговарачког рјешења за ситуацију око иранског нуклеарног програма и стабилизацију ситуације у Сирији.

Путин је честитао израелском народу јеврејски празник Сукот.

Нетанијаху је изразио најљепше жеље руском предсједнику уочи његовог рођендана, 7. октобра.

Košarka, lopta

Кошарка

Умро легендарни Тони Паркер

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Бењамин Нетанјаху

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дјечак (3) умро након интервенције код зубара

Свијет

Дјечак (3) умро након интервенције код зубара

2 ч

0
Монт Еверест

Свијет

Ужас на Монт Евересту: У мећави погинуо један планинар, стотине несталих

3 ч

0
Себастијан Лекорњу, премијер Француске

Свијет

Лекорну ће одржати састанак са представницима политичких снага

3 ч

0
Лутрија лото листић

Свијет

Добио милион на лутрији и то два пута

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

36

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

22

33

Шокантан пораз Звезде на старту АБА лиге

22

25

Лопови упали у апотеку: Напали радницу и узели новац из касе

22

25

У Русији ће се узгајати банане

22

09

Андреана Чекић уз Дарка Лазића: Пјевала бих му кад изађе из затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner