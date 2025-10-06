Logo

Добио милион на лутрији и то два пута

06.10.2025

19:03

Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

Шелеј Шатлес из Бриџпорта, недавно је освојио милион долара на државној лутрији, а ово је већ други велики добитак који је остварио ове године.

Према саопштењу Connecticut Lottery објављеном 30. септембра, Шелеј је док је куповао неколико производа у локалној продавници одлучио да купи тикет игре на срећу. Када је огребао карту, убрзо је схватио да је освојио милион долара.

"Скоро сам пао у несвијест,“ испричао је за лутрију па додао: "Огребао сам кутију и видео милион долара. Никада раније нисам видио милион на листићу. Одмах сам узео телефон и рекао сестри, а она је почела да вришти. Ни она није могла да вјерује.“

policija hrvatska

Регион

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

Други добитак ове године

Ово није први пут да је овај срећковић освојио новац, освојио је још једну велику суму ове године. Током љета је играјући Cash5 игру освојио 100.000 долара. Шатлес је рекао да планира да исплати дугове и донира новац својој цркви.

