Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Извор:

Жена Блиц

06.10.2025

18:15

Радијатор гријање
Фото: Pexels

Са доласком хладнијих дана многи се суочавају с изазовом како да угрију свој дом, а да при томе не оптерете кућни буџет повећаним рачунима за струју. Траже се једноставна и ефикасна рјешења која могу одмах да побољшају топлотни комфор у стану или кући. Међу њима, трик који поново добија на популарности јесте постављање алуминијумске фолије иза радијатора – метода која је брза, јефтина и доступна свима.

Стручњаци и потрошачке организације објашњавају да алуминијумска фолија може помоћи да се топлота из радијатора боље усмјери назад у просторију, умјесто да пролази кроз спољне зидове. Ово је посебно корисно у становима и кућама гдје се радијатори налазе на спољним зидовима, гдје би иначе значајан дио топлоте могао да "нестане" напоље. На овај начин, мали трик може донијети видну разлику у осјећају топлине и помоћи да рачуни за гријање буду нижи.

Новак Ђоковић

Тенис

Новак оборио још један рекорд

У једном од популарних видео клипова на друштвеним мрежама приказано је како се фолија лако поставља – измјери се простор између носача, затим се фолија сијече по мјери и лијепи обостраном љепљивом траком.

Јефтина алтернатива термо-фолијама

Иако на тржишту постоје специјализоване термо-рефлективне фолије, корисници истичу да и обична кухињска алуминијумска фолија може пружити солидан ефекат. Како преноси Радио Сарајево, ријеч је о методи коју многи људи користе већ годинама, нарочито у домовима са старијим инсталацијама гријања.

Један корисник друштвених мрежа подијелио је своје искуство: "Фолију не стављам само иза радијатора, постављам је и на плафон, како би што више топлоте остало унутра".

Владимир Путин

Свијет

Путин изнио најбољи стратешки приједлог“ о продужетку СТАРТ-а

Искуства корисника и подршка стручњака

Иако постоје и скептици који сумњају у ефикасност ове методе, бројни коментари корисника говоре супротно. Многи тврде да им је овај једноставан трик помогао да смање потрошњу енергије и задрже пријатну температуру у просторији током зимских мјесеци.

Подршку овом рјешењу дао је и познати британски финансијски савјетник Мартин Луис, који се годинама залаже за практичне и приступачне начине штедње енергије.

Осим алуминијумске фолије, препоручио је и кориштење прозирне пластичне фолије преко једноструких прозора како би се смањио губитак топлоте и спријечила кондензација.

злато

Економија

Има ли границе? Цијене злата и даље обарају историјске рекорде

Овакви трикови не могу замијенити професионалну термоизолацију, али у периодима када су рачуни за гријање све већи, свака помоћ је добродошла. Фолија иза радијатора можда неће потпуно ријешити проблем хладноће, али може допринијети уштеди и топлијем дому, посебно у просторијама.

