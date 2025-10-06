Logo

Новак оборио још један рекорд

06.10.2025

18:12

Коментари:

0
Новак оборио још један рекорд
Фото: Танјуг / АП

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић пласманом у осмину финала мастерса у Шангају успио је да обори још један рекорд док се по једном изједначио са шпанским тенисером Рафаелом Надалом.

Нешто тежи посао од очекиваног сачекао је Новака Ђоковића против Јаника Ханфмана јер је њемачки тенисер освојио уводни сет на мечу, међутим управо због тог сета српски ас исписао је још једну страницу историје бјелог спорта.

По 52. пут у каријери Новак је на мастерсу направио преокрет односно славио је на мечу на ком је изгубио први сет. Такав подвиг нико није успио прије Ђоковића још од увођења овог формата турнира 1990. године.

Осим што је у богату ризницу оборених рекорда додао један нов, један је најбољи свих времена успио и да изједначи.

Меч шеснаестине финала мастерса био је 112. у каријери за Новака на турнирима хиљаду серије по чему се изједначио са својим највећим ривалом Рафаелом Надалом. Прилику да га претекне има ове године уколико одлучи да игра у Паризу, а уколико не свакако ће моћи да обори тај рекорд на неком од мастерса наредне године, преноси Спутњик.

Новак у Шангају брани финале које је прошле године играо против Јаника Синера, а олакшавајућа околност за српског аса је та што је Италијан предао меч и повукао се са турнира због повреде. На овом мастерсу не игра ни Карлос Алкарас такође због повреде.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

rekord

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

Тенис

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

4 ч

0
Још један пораз Олге Даниловић: Српска тенисерка без побједе два мјесеца

Тенис

Још један пораз Олге Даниловић: Српска тенисерка без побједе два мјесеца

6 ч

0
Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

Тенис

Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

9 ч

0
Познато када ће Новак у борбу за четвртфинале Шангаја

Тенис

Познато када ће Новак у борбу за четвртфинале Шангаја

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

18

35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

18

24

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

18

19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

18

15

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner