Новак оборио још један рекорд

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић пласманом у осмину финала мастерса у Шангају успио је да обори још један рекорд док се по једном изједначио са шпанским тенисером Рафаелом Надалом.
Нешто тежи посао од очекиваног сачекао је Новака Ђоковића против Јаника Ханфмана јер је њемачки тенисер освојио уводни сет на мечу, међутим управо због тог сета српски ас исписао је још једну страницу историје бјелог спорта.
По 52. пут у каријери Новак је на мастерсу направио преокрет односно славио је на мечу на ком је изгубио први сет. Такав подвиг нико није успио прије Ђоковића још од увођења овог формата турнира 1990. године.
Осим што је у богату ризницу оборених рекорда додао један нов, један је најбољи свих времена успио и да изједначи.
Меч шеснаестине финала мастерса био је 112. у каријери за Новака на турнирима хиљаду серије по чему се изједначио са својим највећим ривалом Рафаелом Надалом. Прилику да га претекне има ове године уколико одлучи да игра у Паризу, а уколико не свакако ће моћи да обори тај рекорд на неком од мастерса наредне године, преноси Спутњик.
Новак у Шангају брани финале које је прошле године играо против Јаника Синера, а олакшавајућа околност за српског аса је та што је Италијан предао меч и повукао се са турнира због повреде. На овом мастерсу не игра ни Карлос Алкарас такође због повреде.
