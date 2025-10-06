Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

Извор:
Новак Ђоковић је послије побједе против Јаника Ханфмана причао колико су тешки усови за игру на мастерсу у Шангају, а потом се појавио видео снимак који то још боље документује.
Ђоковић је два пута током овог меча мора да повраћа, толико му је било тешко због велике врућине и још веће влажности.
– Као што сам и раније говорио, услови су исти за све али брутално је. Више од 80 посто влажности ваздуха из дана у дан – истакао је Ноле да услови за игру одавно негдје нису били тако тешки као у Шангају.
Ем је ужасно топло, ем је ужасно влажно, ем су терени ове године много успорени. Посљедица је лоша по играче, али и по турнир.
🚨🚨— José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025
La imagen de Djokovic VOMITANDO en pista hoy por las brutales condiciones de humedad y calor en Shanghai.
Increíble que tengamos que llegar a esto 😧 pic.twitter.com/FrB8KE9ZTL
Чак седам предаја је забиљежено а тек је окончана половина трећег кола. Један од њих који је напустио терен је Јаник Синер, најбољи тенисер свијета. Не треба ни истицати колика је то штета за такмичење, Јуче су у осмину финала отишли аутсајдери јер се осим Синера предао и Томаш Махач, тако да ће рекете укрстити Талон Грикспор и Валентан Вашро умјесто да играју Синер и Махач.
У преостале четири предаје до сада, турнир је остао без још једног атрактивног имена – и Каспер Руд је бацио пешкир. Не треба заборавити ни да је Хамад Међедовић морао да се преда, и то послије добијеног првог сета.
Остали тенисер који су до сада напустили Шангај због претешких услова су домаћа узданица Јибинг Ву, Француз Теренс Атман и Белгијанац Давид Гофан.
Када се томе дода да се Карлос Алкарас повукао послије жријебања, али прије првог меча, јасно је да тенис успјева да себи забије аутогол. Све је јасније да је календар пренатрпан и да изазива све више повреда.
