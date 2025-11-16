Ушаков: Састанак Путина и Трампа за сада одложен, води се дијалог на основу договора у Енкориџу

16.11.2025
10:32
Русија и Сједињене Америчке Државе активно разговарају о рјешавању украјинског питања на основу договора постигнутих у Енкориџу, изјавио је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков за руске медије.
Он је истакао да Москва сматра да су договори постигнути у Енкориџу добар пут ка мировном рјешењу у Украјини.
- Активно разговарамо о рјешењу украјинског питања на основу договора постигнутих у Енкориџу. Вјерујемо да је ово заиста добар пут ка постизању мировног рјешења - нагласио је дипломата.
Према његовим речима, резултати самита руског и америчког предсједника, Владимира Путина и Доналда Трампа, у Енкориџу пренијети су украјинској страни.
- Знате, договори у Енкориџу саопштени су кијевској страни. Кијев зна за то, али то им се не свиђа - нагласио је Ушаков.
Према његовим речима, споразуми постигнути у Енкориџу не допадају се ни онима који не желе мир.
- Енкориџ се не свиђа ни многим Европљанима, али не свима. То јест, Енкориџ се не свиђа онима који не желе мировни споразм, вец́ желе да наставе рат до последњег Украјинца - оценио је Ушаков.
Дипломата је напоменуо и да Вашингтон није званично изјављивао да споразуми постигнути у Енкориџу више нису на снази.
- Видите, још увек није било званичног демантија са њихове стране да ови споразуми и договори нису на снази - рекао је Ушаков, одговарајући на питање да ли су САД одустале од договора постигнутих на самиту у Енкориџу.
Како је навео, постоје бројни сигнали из САД у вези са Украјином: неки се Москви свиђају, неки не, али основа свега је Енкориџ.
Он је додао и да је састанак Путина и Трампа за сада одложен, али да се по овом питању одвијају контакти.
- Ако се постигне принципијелан договор између Вашингтона и Москве о састанку лидера на неком мјесту, онда ће многе техничке и политичке тешкоће пасти у други план - закључио је Ушаков, одговарајући на питање о могућим потешкоћама у организовању самита Русија-САД у Будимпешти због актуелних европских санкција против руских званичника.
Предсједници Русије и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп, састали су се 15. августа у војној бази Елмендорф-Ричардсон у Енкориџу на Аљасци.
Оба лидера су позитивно оцијенила састанак.
Након самита, руски предсједник је изјавио да је могуће постићи крај сукоба у Украјини и нагласио да је Русија заинтересована за дугорочно рјешење.
Предсједници Русије и САД договорили су се да се састану у Будимпешти током телефонског разговора 16. октобра. Недјељу дана касније, Трамп је објавио да до састанка неће доћи, јер је стекао утисак да он неће постићи жељени циљ.
Ипак, додао је да планира сусрет са руским колегом у будућности и да остаје спреман на решавање украјинске кризе.
Истовремено је Путин изјавио да је састанак у Будимпешти одложен, а не отказан и да су самит иницирале Сједињене Америчке Државе.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров напоменуо је да ће даљи изгледи за личне контакте на високом нивоу зависити од америчке стране.
