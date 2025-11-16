Иран на ивици водног колапса – почеле рестрикције у Техерану, могуће и евакуације

Извор:
РТС
16.11.2025
09:29
Коментари:0
Због најгоре суше у посљедњих 60 година и вишедеценијског лошег управљања водним ресурсима, Иран је на ивици такозваног водног банкрота. Пресушују резервоари. У највећим градовима у земљи капацитет брана пао је испод три одсто.
Још нема конкретног плана иранских власти за рјешавање ванредне ситуације због суше и несташице воде у земљи, па су у џамијама и другим храмовима појачане молитве милиона Иранаца.
Због шесте узастопне сушне године, земља је пред водним банкротом. Потрошња је већа од понуде, а исцрпљивање резервоара и ресурса је неповратно.
Од почетка новембра у земљи је пало свега два милиметра кише, драстично мање од просјечних 56 милиметара за ово доба године. У Техерану и још 20 провинција није пала - ни кап.
За 12 милиона становника Техерана почеле су рестрикције, а предсједник Масуд Пезешкијан упозорио је на могуће евакуације ако се ситуација погорша.
Главни резервоари близу "мртвог водостаја"
Пет главних резервоара који снабдијевају град водом близу су такозваног мртвог водостаја, са око 10 одсто укупног капацитета.
"Морамо иселити градове ка мору. Сви резервоари воде за Техеран су у центру града. Нису их преселили ка мору. Неко мора да одговара за то", сматра један грађанин Техерана.
"Рјешење би могло бити запрашивање облака. Многе земље то раде. Вољела бих да то ураде и овдје", каже грађанка иранске престонице.
"Влада мора да каже људима да штеде воду или да сами раде њену десалинизацију. До градова се цјевоводима мора довести вода из мора. Или ће морати да евакуишу градове, па и Техеран", упозорава друга мештанка.
Пољопривреда троши више од 90 одсто воде
Деветнаест главних брана у земљи, које чине 10 одсто иранских резервоара, потпуно је пресушило, а око 20 брана држи мање од пет одсто капацитета.
То је посљедица и погрешних владиних мера за подстицај развоја, нарочито пољопривреде, која троши више од 90 одсто воде у земљи.
Деведесетомилионски Иран производи 85 одсто хране неопходне за земљу, због санкција, ради смањења зависности од глобалног тржишта житарица.
Чак трећина воде у Ирану изгуби се кроз физичке губитке, илегалну потрошњу, неправилном употребом.
"Мјесец и по дана кише није било. Земља је жедна. Пољопривредници имају много проблема", истиче становница Ирана.
"Некада смо мјесечно продавали двије-три цистерне пијаће воде, а ових дана толико продамо дневно. Људи су забринути", каже један продавац.
Метеоролози упозоравају да се у Ирану хидро-метеоролошке прилике неће промијенити ни наредне двије недјеље.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
14 ч0
Свијет
14 ч0
Најновије
Најчитаније
11
32
11
29
11
23
11
13
11
10
Тренутно на програму