Тинејџерка из Канаде тврди да је била жртва тајних ЦИА експеримената контроле ума

Извор:

Телеграф

16.11.2025

08:57

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Лана Понтинг, која је у тинејџерским годинама мјесец дана била лијечена у Меморијалном институту Алан, изјавила је да је у тој бившој психијатријској болници у Монтреалу, у Канади, била подвргнута тајним експериментима америчке Централне обавјештајне агенције (ЦИА), коју је због тога тужила.

Понтинг тврди да је у болници, у којој је била смјештена мјесец дана у априлу 1958. године, након што је судија наредио да се она, тада шеснаестогодишњакиња, подвргне лијечењу због "непослушног" понашања, постала једна од хиљада људи над којима су вршени експерименти у оквиру строго повјерљивог истраживања ЦИА о контроли ума, преноси Би-би-си.

Она је једна од две именоване тужиље у колективној тужби канадских жртава експеримената и тврди да је након пријема у болницу постала, и не знајући то тада, учесница у тајним експериментима ЦИА познатим као МК-Ултра.

Би-би-си наводи да су током хладног рата тестирани ефекти психоделичних дрога попут ЛСД-а, електрошокова и техника испирања мозга на људе без њиховог пристанка у више од 100 институција - болница, затвора и школа у Сједињеним Америчким Државама и Канади.

Понтинг је казала да је слушала непрекидне снимке на којима се понављало изнова и изнова "ти си добра дјевојка, ти си лоша дјевојка".

Медицински картони показују да је Лани Понтинг био дат и ЛСД, као и дроге попут натријум амитала, барбитурата, дезоксина, стимуланса, као и азот-оксида, седатива познатог као гас за смијех.

Сурова истина о експериментима МК-Ултра први пут је изашла на видјело 1970-их, а од тада је неколико жртава покушало да тужи САД и Канаду.

Тужбе у САД су углавном биле неуспјешне, али је 1988. године канадски судија наложио америчкој влади да за девет жртава исплати по 67.000 долара (57.623 евра), а 1992. године канадска влада је исплатила 100.000 канадских долара (око 68.804 евра у то вријеме) свакој од 77 жртава, али није признала одговорност.

(Телеграф)

