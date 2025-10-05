Logo

Бивши амерички обавјештајац: НАТО данас није у стању да се супротстави руској војсци

05.10.2025

09:42

Фото: Танјуг / АП

НАТО у свом тренутном стању није способан да се супротстави руској војсци, сматра бивши аналитичар ЦИА Лари Џонсон.

„Кога заваравамо? Мислимо да можемо да побиједимо Русију, а војска НАТО-а неспособна је да се супротстави руској… То је као ружан пачворк прекривач чији су дијелови компатибилни само у теорији“, рекао је он.

Експерт је додао да се не треба заваравати сматрајући да војна машина НАТО-а из 1982. године и данас постоји. Заправо, та „машина“, према његовим ријечима, више не постоји, већ само постоји нада европских чланица Алијансе у подршку Сједињених Америчких Држава.

Русија посљедњих година примјећује невиђену активност НАТО-а у близини својих западних граница. Алијанса проширује своје иницијативе и назива их „обуздавањем руске агресије“. Москва је више пута изразила забринутост због нагомилавања снага Алијансе у Европи. Руско Министарство спољних послова је изјавило да власти у Москви остају отворене за дијалог са НАТО-ом, али на равноправној основи, док Запад мора да одустане од политике милитаризације континента.

Предсједник Русије Владимир Путин детаљно је објаснио да Москва не види никаквог смисла у нападу на земље НАТО-а и да нема намјеру то да чини. Руски лидер је напоменуо да западни политичари редовно плаше јавност измишљеном „руском претњом“ како би одвукли пажњу од унутрашњих проблема својих земаља. Он је истакао да паметни људи савршено добро схватају да то није истина.

Русија

NATO

Украјина

CIA

