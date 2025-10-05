Logo

Ухапшено пет чланова опозиционих странака због, наводног, позивања на пуч

Извор:

СРНА

05.10.2025

09:25

Фото: Tanjug / AP

Власти Грузије саопштиле су да је приведено пет припадника опозиције због позива на пуч и рушење власти у немирима у којима је повријеђено шест демонстраната и 21 полицајац.

Скуп опозиције у Тбилисију почео је у суботу увече, на дан одржавања локалних избора.

У немирима који су избили на Тргу слободе и близу резиденције предсједника Михаила Кавелашвилија повријеђено је шест демонстраната и 21 полицајац, објавило је Министарство здравља.

Демонстранти су пробили гвоздене баријере подигнуте испред резиденције, а специјалне снаге су их потиснуле, користећи бибер-спреј и водене топове.

"За ова кривична дјела предвиђена је казна затвора до девет година. На основу доказа које су добили органи реда, као и видео-снимака које су објавили различити медији, утврђено је да су током скупа на Тргу слободе организатори позивали на насиље. Оптужени су за позив на рушење државне власти, као и за организовање, вођење и учешће у групном насиљу", наводи се у саопштењу Министарства унутрашњих послова.

Владајућа странка Грузијски сан прогласила је побједе у свим општинама земље на југу Кавказа, која има 3,7 милиона становника. Изборе су бојкотовала два највећа опозициона блока.

