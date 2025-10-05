Русија покренула јаке нападе, Пољска дигла авионе

Извор:
05.10.2025
Пољска је саопштила да је рано јутрос послала авионе у ваздух да би осигурала свој ваздушни простор након што је Русија покренула ваздушне нападе на Украјину, а украјински званичници су објавили да су ракете и дронови падали на регију Лавова, близу пољске границе.
"Пољски и савезнички авиони дјелују у нашем ваздушном простору, а земаљски системи противваздушне одбране и радарског извиђања доведени су у највиши степен приправности", саопштила је пољска оперативна команда на "Иксу".
Литвански аеродром у Вилњусу био је затворен на неколико сати преко ноћи након извјештаја о појави балона који су се кретали ка аеродрому.
Према сервису за праћење летова "Флајтрадар 24", комерцијални авиони јутрос користе руте које су обично у употреби када су затворени пољски аеродроми Лублин и Жешов, близу границе са Украјином.
Читава Украјина је била под упозорењима на ваздушну опасност неколико сати током ноћи, а украјинско ратно ваздухопловство издало је посебна упозорења о нападима ракетама и дроновима за регион Лавова.
Андриј Садовиј, градоначелник Лавова, око 70 километара од границе са Пољском, рекао је да су интензивно дејствовали системи противваздушне одбране.
Дијелови града остали су без струје од 7.30 часова, а јавни превоз још није почео да саобраћа.
Садовиј је објавио на "Телеграму" да је опасно излазити на улице.
Очевици су рекли да су се звуци система противваздушне чули из свих праваца.
