Ево како уклонити неугодан мирис влаге са пешкира

Извор:

Кликс

30.12.2025

09:46

Фото: Pexels

Уколико ваши пешкири имају мирис влаге, не савјетује се да их бацате већ да искористите само два састојка који ће помоћи у брзом уклањању неугодног мириса.

Наиме, чест је проблем да пешкири временом изгубе мекоћу, а сушење зими може бити посебно изазовно, што резултира непријатним мирисом влаге. Уколико је ваша машина за веш чиста и друга одјећа нема непријатан мирис, онда је потребно да пешкире прије свега оперете у врућој води са једном шољицом бијелог сирћета, а затим да их оперете у врућој води са пола шољице соде бикарбоне.

Божана Вујиновић

Сцена

Бањалучка старлета шокирала савјетима које је дала дјевојкама: "Узми му паре, па га..."

Ова метода би требала уклонити непријатне мирисе и нагомилане остатке, иако је за оптималне резултате битно да детаљно осушите пешкире. Прије свега потребно је да улијете једну шољицу сирћета директно у бубањ и покренете прање врућом водом без детерџента. Након тога наставите са додатним циклусом испирања како бисте уклонили мирис сирћета. Затим, додајте пола шољице соде бикарбоне директно у бубањ и покрените још једно топло прање без детерџента.

Завршите додатним циклусом испирања како бисте били сигурни да су сви остаци уклоњени. Након тога потребно је да осушите пешкире у сушилици на високој температури или их окачите, водећи рачуна да су потпуно сухи прије одлагања у ормар.

Коментари (0)
