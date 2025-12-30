Оптужница против четири лица за злочине над српским и хрватским цивилима у Зеници

Извор:
СРНА
30.12.2025
09:24

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против Несиба Талића, Јусуфа Каралића, Нешида Делалића и Сабахудина Сарајлића за ратне злочине почињене над цивилима српске и хрватске националности у објекту Музичке школе у Зеници.
Оптужени се терете да су у својству командира и припадника војне безбједности и војне полиције у Седмој муслиманској бригади такозване Армије БиХ током оружаног сукоба у БиХ поступали противно одредбама Женевских конвенција о заштити цивилних особа за вријеме рата, саопштено је из Тужилаштва БиХ.
У оптужници је наведено да су током 1993. године у објекту Музичке школе у Зеници, која је служила као заточенички објекат, довођено и држано у затвору више десетина цивила хрватске и српске националности са подручја Зенице и околине, према којима су нечовјечно поступали, наносећи им снажан тјелесни и душевни бол и патњу, будући да су држани у нечовјечним условима.
Овим злочинима проузрокована је смрт двојице цивила, чија тијела су пронађена и ексхумирана на подручју Зенице, као и тешке тјелесне и психичке повреде већем броју заточених цивила, којима је ускраћивана медицинска помоћ.
Оптужени се терете да су кршили одредбе међународног хуманитарног права и починили кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва.
