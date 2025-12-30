Logo
Large banner

Оптужница против четири лица за злочине над српским и хрватским цивилима у Зеници

Извор:

СРНА

30.12.2025

09:24

Коментари:

1
Оптужница против четири лица за злочине над српским и хрватским цивилима у Зеници

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против Несиба Талића, Јусуфа Каралића, Нешида Делалића и Сабахудина Сарајлића за ратне злочине почињене над цивилима српске и хрватске националности у објекту Музичке школе у Зеници.

Оптужени се терете да су у својству командира и припадника војне безбједности и војне полиције у Седмој муслиманској бригади такозване Армије БиХ током оружаног сукоба у БиХ поступали противно одредбама Женевских конвенција о заштити цивилних особа за вријеме рата, саопштено је из Тужилаштва БиХ.

У оптужници је наведено да су током 1993. године у објекту Музичке школе у Зеници, која је служила као заточенички објекат, довођено и држано у затвору више десетина цивила хрватске и српске националности са подручја Зенице и околине, према којима су нечовјечно поступали, наносећи им снажан тјелесни и душевни бол и патњу, будући да су држани у нечовјечним условима.

Овим злочинима проузрокована је смрт двојице цивила, чија тијела су пронађена и ексхумирана на подручју Зенице, као и тешке тјелесне и психичке повреде већем броју заточених цивила, којима је ускраћивана медицинска помоћ.

Оптужени се терете да су кршили одредбе међународног хуманитарног права и починили кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва.

Подијели:

Тагови:

ratni zločin

Тужилаштво БиХ

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Ланчани судар на семафору у Бањалуци, колапс у саобраћају

Хроника

Ланчани судар на семафору у Бањалуци, колапс у саобраћају

17 ч

0
Откривено ко је боксер: Испливали детаљи језивог мучења и убиства код Врбаса

Хроника

Откривено ко је боксер: Испливали детаљи језивог мучења и убиства код Врбаса

18 ч

0
Крстић у затвору провео 9 година, тек што је изашао избо жену: Ево због чега је робијао

Хроника

Крстић у затвору провео 9 година, тек што је изашао избо жену: Ево због чега је робијао

19 ч

0
Полиција упала у мигрантски камп Блажуј, на мети авганистанска криминална група

Хроника

Полиција упала у мигрантски камп Блажуј, на мети авганистанска криминална група

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Бијељина прелази на привремено финансирање

12

07

Ваздух у овим градовима поприлично нездрав

11

41

Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

11

37

Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

11

30

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner