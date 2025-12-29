Logo
Ланчани судар на семафору у Бањалуци, колапс у саобраћају

29.12.2025

19:09

0
Фото: АТВ

Ланчани судар догодио се вечерас, 29. децембра, на семафору у бањалучком насељу Лазарево.

Како пишу Независне, у удесу на раскрсници улице Књаза Милоша и Булевара Милутина Миланковића, учествовало је више возила.

Засад нема информација да ли има повријеђених особа у незгоди која се догодила недалеко од бензинске пумпе "Нешковић" и аутоцентра "Меркур".

колапс саобраћај бањалука

Бања Лука

Саобраћајни колапс у Бањалуци: "Човјек осиједи док прође"

Због судара је у поменутом насељу настао саобраћајни колапс, а возачима се савјетује да траже алтернативне правце.

удес

Бањалука

19

30

"Поклон" за празнике: На хиљаде станова у Бањалуци освануло без гријања

19

19

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

19

19

Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

19

15

Ко ће радити за плату од марку?

19

13

Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

