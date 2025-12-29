Ланчани судар на семафору у Бањалуци, колапс у саобраћају

29.12.2025
Ланчани судар догодио се вечерас, 29. децембра, на семафору у бањалучком насељу Лазарево.
Како пишу Независне, у удесу на раскрсници улице Књаза Милоша и Булевара Милутина Миланковића, учествовало је више возила.
Засад нема информација да ли има повријеђених особа у незгоди која се догодила недалеко од бензинске пумпе "Нешковић" и аутоцентра "Меркур".
Бања Лука
Саобраћајни колапс у Бањалуци: "Човјек осиједи док прође"
Због судара је у поменутом насељу настао саобраћајни колапс, а возачима се савјетује да траже алтернативне правце.
