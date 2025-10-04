Logo

Орбан: Имамо право да не желимо да будемо у унији са Украјином

04.10.2025

22:04

Орбан: Имамо право да не желимо да будемо у унији са Украјином

Мађарска има право да каже да не жели да буде у истој унији са Украјином и да се ЕУ неће ширити према Украјини, без обзира на то што скоро све остале земље Уније подржавају приступање Кијева, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Око 24 земље желе, или бар кажу да желе, да Украјина буде у ЕУ. На крају крајева, питање је да ли Мађари имају право да не желе да буду у ЕУ са Украјинцима. Мислим да ми имамо то право јер смо чланови, а они нису", рекао је Орбан информативном порталу "Хетек".

Он је додао да Будимпешта не жели Украјину ни у војном нити у економском савезу, односно ни у НАТО-у нити у ЕУ.

"Када већина европских земаља одлучи да се укључи у рат, Мађарска ће имати могућности, способности, снагу и знање да се не укључи у такав ескалирајући рат", рекао је Орбан.

Он је додао да ће наставити да се сам бори против осталих земаља ЕУ и да ће стављати вето на одлуке које су у супротности са мађарским националним интересима "док год има снаге за то".

