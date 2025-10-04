Младић из БиХ са пробном возачком шокирао аустријске полицајце

Извор:
04.10.2025
Ноћна потјера у аустријском Леондингу завршила је подношењем пријаве против 23-годишњег возача из БиХ који је својом вожњом шокирао и аустријске полицајце
.Наиме, патрола аустријске полиције ноћас око пола један примијетила је аутомобил који је пролетио поред њих и одмах су кренули у потјеру. Полицајци који су пратили аутомобил измјерили су да младић константно ишао брзином од 165 км/х иако се радило о насељеном, сеоском подручју те да ниједном није покушао да успори, иако је видио патролу иза себе.
Штавише, раздаљина између патроле и младића се повећавала што је натјерало полицајце да укључе и сирену. На крају, младић је прикочио при уласку у кружни ток, када је наишло друго возило.
Након што су га зауставили, полицајци су видјели да он има пробну возачку дозволу, те да има пријављено боравиште у округу Ефердинг.
Против њега ће бити поднесено више пријава, преносе Независне.
