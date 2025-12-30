Потписан уговор о градњи дионице ауто - пута од Бијељине до Брчког

- Ово је велики дан за Српску и за "Путеве". Још један пројекат који радимо са кинеским партнерима, дионица ауто - пута од Бијељине до Брчког, у дужини од 17 километара, и 274 милиона КМ без ПДВ. Само прије седам дана потписан је финансијски уговор за дионицу ауто - пута од Вукосавља до Брчког који оквирно кошта око 650 милиона КМ без ПДВ што значи да смо у посљедњих седам дана са кинеским партерима постигли два веома важна споразума вриједна око милијарду КМ што је велики резултат за Српску. Велика захвалност Влади Кине за све ове пројекте које раде у Српској - рекао је Вишковић.

Ово је шести у низу пројеката који Кинези раде у Српској. Ово је финале пред празнике.

- Српска већ почетком прољећа улази у озбиљан инвестициони циклус. Иза нас је око три године преговора и успјели смо да то приведено крају и да у нову годину уђемо са инвестицијама - рекао је Вишковић.

Кинески партнери кажу да је пројекат од стратешког значаја за Српску.

- Његова градња ће додатно подстаћи регионални економски развој и саобраћајну повезаност што ће грађанима значити ефикасније путовање, а истовремено имати и велики значај за локални развој. Данас је важан дан, када ЈП Аутопутеви Српске и кинеске банке потписују уговор о кредиту, што значи да пројекат ускоро улази у фазу имплементације. У будућности ћемо и даље показати одговорност и градити те допринијети благостању и економском развоју народа Републике Српске- рекао је директор компаније "Чајнаоверсиз", Ли Ганг.