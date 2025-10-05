Logo

Падавине направиле хаос: Погинуле 22 особе, блокирани путеви, уништени мостови

Падавине направиле хаос: Погинуле 22 особе, блокирани путеви, уништени мостови

Обилне кише изазвале су клизишта и бујичне поплаве које су блокирале путеве, однијеле мостове и усмртиле најмање 22 особе у посљедњих 36 часова у Непалу, саопштили су званичници.

Осамнаест људи погинуло је у одвојеним клизиштима у округу Илам на истоку, на граници са Индијом, рекао је портпарол полиције Бинод Гимире.

Три особе настрадале су на југу Непала у ударима грома, а једна особа је погинула у поплавама у округу Удајапур, такође на истоку земље, рекао је он.

Бујица је однијела 11 лица, која се од јуче воде као нестала, а у току је акција спасавања, саопштиле су власти.

Неколико ауто-путева блокирано је клизиштима и поплавама, а стотине путника заробљене су у возилима.

"Домаћи летови су углавном поремећени, али међународни летови функционишу нормално", рекао је Ринџи Шерпа, портпарол аеродрома у Катмандуу.

Водостај ријеке Коши, која готово сваке године изазива смртоносне поплаве у источној индијској држави Бихар, тренутно је на опасном нивоу, рекли су званичници

