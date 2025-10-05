Падавине направиле хаос: Погинуле 22 особе, блокирани путеви, уништени мостови

Извор:
СРНА
Обилне кише изазвале су клизишта и бујичне поплаве које су блокирале путеве, однијеле мостове и усмртиле најмање 22 особе у посљедњих 36 часова у Непалу, саопштили су званичници.
Осамнаест људи погинуло је у одвојеним клизиштима у округу Илам на истоку, на граници са Индијом, рекао је портпарол полиције Бинод Гимире.
Три особе настрадале су на југу Непала у ударима грома, а једна особа је погинула у поплавама у округу Удајапур, такође на истоку земље, рекао је он.
Бујица је однијела 11 лица, која се од јуче воде као нестала, а у току је акција спасавања, саопштиле су власти.
Неколико ауто-путева блокирано је клизиштима и поплавама, а стотине путника заробљене су у возилима.
"Домаћи летови су углавном поремећени, али међународни летови функционишу нормално", рекао је Ринџи Шерпа, портпарол аеродрома у Катмандуу.
Водостај ријеке Коши, која готово сваке године изазива смртоносне поплаве у источној индијској држави Бихар, тренутно је на опасном нивоу, рекли су званичници
