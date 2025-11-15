Каран: ОХР направио антидејтонску, антиуставну БиХ

Извор:
Професор уставног права Синиша Каран изјавио је данас да је ОХР направио антидејтонску, антиуставну БиХ за коју три конститутивна народа нису дала сагласност и да је сада у проблему како да то постане легално.
- Устав БиХ јасно је дефинисао једини могући оквир у оваквим мултиетничким државама, а то је федерални оквир, дефинисао је права сва три народа. Суштина тих права је да ни један народ не може наметнути другом народу вољу - навео је Каран.
Каран је додао да 30 година касније ОХР, канцеларија на антидејтонских поставкама донесе 913 одлука, 166 закона којима су се искључиво преносиле надлежности ентитета односно Републике Српске на БиХ, те наметну 122 амандмана на устав ентитета.
Према његовим ријечима, данас 30 година касније, они су направили потпуно нову, антидејитонску БиХ, антиуставну, за коју три конститутивна народа нису дали сагласност.
- И сад су били у проблему како да то постане легално па су небројено пута покушавали уставне реформе којима су хтјели увести у Устав нешто што је неуставно - појаснио је Каран.
Нагласио је да у томе нису успјели, па су онда искористили оне заједничке институције, прије свега Уставни суд, чији је задатак само да штити Анекс четири дејтонског Устава.
На такав начин су, навео је, хтјели да направе нови Устав и нову уставну ствар, легализују нешто што у Уставу није постојало.
- То не може, ми се боримо против тога и за нас све те њихове одлуке, све отете надлежности, сви ти несретни амандмани које су наметнули, сви ти закони и даље неуставни јер их Устав не препознаје - нагласио је Каран.
Устав, анекс четири, се само једном формално промијенио и то амандманом један када је унесена коначна одлука о Брчко дистрикту, што је и даље неуставно, нелегално и нелегитимно.
