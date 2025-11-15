Каран: Ово је отпор против колонијалне силе и колонизатора Шмита

Извор:
РТРС
15.11.2025
16:06
Коментари:0
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран истакао је да ове изборе нико није хтио али да се њима штити Република Српска.
"Само народ може одлучивати и бирати своје представнике. Ово је отпор против колонијалне силе и колонизатора Шмита који је хтио да узурпира Устав. Избор је једноставан. Народ бира своје представнике, а не Шмит", навео је Каран у Дервенти гдје је данас одржан митинг подршке за предсједника Републике Српске.
