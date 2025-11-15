Logo
Large banner

Каран: Ово је отпор против колонијалне силе и колонизатора Шмита

Извор:

РТРС

15.11.2025

16:06

Коментари:

0
Каран: Ово је отпор против колонијалне силе и колонизатора Шмита
Фото: Срна

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран истакао је да ове изборе нико није хтио али да се њима штити Република Српска.

"Само народ може одлучивати и бирати своје представнике. Ово је отпор против колонијалне силе и колонизатора Шмита који је хтио да узурпира Устав. Избор је једноставан. Народ бира своје представнике, а не Шмит", навео је Каран у Дервенти гдје је данас одржан митинг подршке за предсједника Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Зимска служба почела са радом

Република Српска

Зимска служба почела са радом

5 ч

0
Ковачевић о позиву Дураковића: Прво су срушили вољу Срба, сада би да они изаберу умјесто нас

Република Српска

Ковачевић о позиву Дураковића: Прво су срушили вољу Срба, сада би да они изаберу умјесто нас

6 ч

1
Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску

Република Српска

Додик: Каран својим знањем и досљедношћу годинама штити Српску

21 ч

0
Строжим казнама до смањења броја саобраћајних незгода

Република Српска

Строжим казнама до смањења броја саобраћајних незгода

1 д

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

01

Инцидент у Зеници пред меч БиХ и Румуније, интервенисала полиција

19

44

Први потез новог тренера Партизана – стиже "ново" лице

19

35

Како ће функционисати фонд за дјечију штедњу?

19

30

Медицински факултет свечаном академијом обиљежио 47 година рада

19

23

Из ЕРС порука - Стабилни смо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner