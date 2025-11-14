Строжим казнама до смањења броја саобраћајних незгода

Аутор:Бранка Дакић
14.11.2025
19:28
Коментари:0
Црна статистика на путевима Српске. Број страдалих у саобраћајним незгодама у првих десет мјесеци ове године већи је у односу на читаву прошлу годину. Превентивне, али ни репресивне мјере не дају резултате. Према мишљењу стручњака из области безбједности саобраћаја, рјешење је у измјени Закона о саобраћају БиХ.
За десет мјесеци ове године живот је на путевима Републике Српске изгубило 110 особа, што је за 18 више у односу на цијелу протеклу годину. Подаци су поражавајући, а још више забрињава чињеница да је за воланом све већи број возача под дејством алкохола, опојних дрога. Најчешћи узроци саобраћајних незгода су и неприлагођена брзина, непрописно претицање и кориштење мобилних телефона. Стручњаци сматрају да би требало мијењати Закон о саобраћају БиХ.
„Који ће бити усклађен са најбољим праксама из земаља у Европској унији. Постојеће казне утврђене су законом који је донесен 2006. године. Казна за вожњу под утицајем алкохола је 50 марака и још је дата могућност, према Закону о прекршајима ако платите у року од осам дана, да се казна преполови“ , рекао је Милија Радовић, агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Казне морају бити строже. Ове, које су тренутно на снази нису се показале као ефективне, што говори и податак да је доста „повратника“ у чињењу саобраћајних прекршаја, сматра Никола Ћопић, вјештак саобраћајне струке.
„Република Српска може да се похвали да има превентивну мјеру да када таква лица скупе седам казнених поена, да се позивају на предавања. Уколико се не одазову, бива им одузета возачка дозвола, али не знамо шта се дешава са тим лицима након што се врате у саобраћај, да ли то дјелује на њих. Мислим да је забрињавајући број саобраћајних незгода које су узроковала лица до двије године и упитник се ствара на квалитет саме обуке“, рекао је Никола Ћопић, вјештак саобраћајне струке.
Осим несавјесне вожње, узрок саобраћајних незгода често су и лоши путеви.
„Прије свега треба водити рачуна, приликом самог пројектовања пута, који би имали ефикаснију одводњу, да избјегавамо оне С кривине које имају нагибе 0, да њих елиминишемо некаквим дијагоналним витоперењем. Наравно, оне критичне тачке, да примјењујемо савремене материјале“, рекао је Петар Праштало, виши асистент Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањалуци.
У овој години повећан је број неплаћених казни за прекршаје у саобраћају. У првих девет мјесеци чак је 25 милиона неплаћених казни у БиХ. Та цифра је у цијелој протеклој години била 11 милиона.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму