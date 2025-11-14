Додик: У Српској готово да нема мјеста у којем се не улаже

Извор:
У Републици Српској готово да нема мјеста у којем се не улаже, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик у Поточарима у Сребреници, гдје је присуствовао отварању новог производног погона предузећа "Екобокс контејнери", које је извозно оријентисано.
Додик је истакао да је ова компанија гигант која годишње производи 2.500 стамбених и грађевинских контејнера и које готово у цјелости извози.
Он је навео да је дивна прилика када се може свједочити континуитету успјеха и да за како је било тешко донијети послову одлуку да се крене у реализацију овог пројекта.
"Набављена је најсавременија опрема из Кине која ће побољшати квалитет, али и убразати рад. Само могу да честитам власницима, радницима, општини", поручио је Додик.
Он је истакао да у Сребреници свједочи доброј координацији локалне управе и пословне заједнице.
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран, који је присуствовао свечаном отварању новог погона компаније "Екобокс контејнери", рекао је да је смисао образовања у његовом споју са науком.
"Основали смо Научно-технолошки парк гдје желимо да спојимо идеје и образовање. Морамо имати образовне профиле свих врста који могу да прате ову врсту напретка, а резултат је укупан напредак друштва и свих наших локалних заједница. На овакав начин ћемо задржати младе, али и породице", рекао је Каран.
Начелник општине Сребреница Милош Вучић изјавио је да је ова година обиљежена мјерама штедње, али су ипак успјели да отворе нова радна мјеста заједно са привредницима.
"Надамо се да ће и 2026. бити година развоја, а за сада иде све по плану. Очекујемо значајније помаке и сљедеће године", додао је Вучић.
Власник предузећа "Екобокс контејнери" Бојан Ракић захвалио је Додику и Карану за посјету, додајући да су данас отворили нови производни погон у којем је запослено додатних 30 радника.
"Заједно са локалном заједницом успјели смо да проширимо производни погон и запослимо нове раднике", рекао је Ракић.
Он је подсјетио да је ова компанија први погон отворила прије осам година, те да је од тада инвестирала скоро пет милиона евра у објекте и машине.
Предузеће "Екобокс контејнери" производи стамбене и грађевинске контејнере које извози и у земље ЕУ.
