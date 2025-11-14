Logo
Додик, Каран и Будимир посјетили зграду Полицијске станице у изградњи у Милићима

АТВ

14.11.2025

Додик, Каран и Будимир посјетили зграду Полицијске станице у изградњи у Милићима
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран посјетили су данас локацију на којој се гради зграда Полицијске станице у Милићима.

Заједно са Додиком и министрима у посјети су и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић, потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић, начелник Полицијске управе Зворник Александар Васиљевић и командир Полицијске станице Милићи Новак Јовановић.

Влада Републике Српске је у реконструкцију зграде Полицијске станице уложила је 400.000 КМ.

Свијет

Као да има ефекта: Мерц најавио додатни пакет санкција

Реконструкцијом су уређени унутрашњост и спољашњи дио објекта, чиме је полиција

добила практично нову зграду.

Овим су створени бољи услови за рад полицајаца.

Милићи

Синиша Каран

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (0)
