Додик, Каран и Будимир посјетили зграду Полицијске станице у изградњи у Милићима

Предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Синиша Каран посјетили су данас локацију на којој се гради зграда Полицијске станице у Милићима.
Заједно са Додиком и министрима у посјети су и директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић, потпредсједник Владе Републике Српске Ален Шеранић, начелник Полицијске управе Зворник Александар Васиљевић и командир Полицијске станице Милићи Новак Јовановић.
Влада Републике Српске је у реконструкцију зграде Полицијске станице уложила је 400.000 КМ.
Реконструкцијом су уређени унутрашњост и спољашњи дио објекта, чиме је полиција
добила практично нову зграду.
Овим су створени бољи услови за рад полицајаца.
