Као да има ефекта: Мерц најавио додатни пакет санкција

Агенције

14.11.2025

15:31

ЕУ ће припремити додатни пакет санкција Русији у наредним седмицама, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.

"Сходно томе, нећемо смањивати притисак на Русију, већ ћемо га одржавати и јачати", рекао је Мерц током заједничке конференције за новинаре са кипарским предсједником Никосом Христодулидесом у Берлину.

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас рекла је раније да се ради на 20. пакету санкција Русији.

Small banner