Као да има ефекта: Мерц најавио додатни пакет санкција

Извор:
Агенције
14.11.2025
15:31
Коментари:0
ЕУ ће припремити додатни пакет санкција Русији у наредним седмицама, изјавио је њемачки канцелар Фридрих Мерц.
"Сходно томе, нећемо смањивати притисак на Русију, већ ћемо га одржавати и јачати", рекао је Мерц током заједничке конференције за новинаре са кипарским предсједником Никосом Христодулидесом у Берлину.
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас рекла је раније да се ради на 20. пакету санкција Русији.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
41
16
40
16
35
16
24
16
23
Тренутно на програму