Путницу (80) заборавили на острву током крстарења: Дан касније пронађена мртва

Осамдесетогодишња путница са крузера пронађена је мртва на острву Великог коралног гребена, дан након што ју је посада брода случајно оставила тамо, пише АП.
Њена кћерка, Кетрин Рис, је недавно оптужила компанију "Корал експедишенс" за "небригу и недостатак здравог разума" јер је оставила њену мајку, Сузан Рис, да умре сама.
Сузан Рис, становница Сиднеја, била је на другом дану крстарења крузером око Аустралије када је сишла са брода "Корал адвенчурер" на острво Гуштера (Лизард). Планирала је да се са другим путницима попне до видиковца на брду.
Брод је напустио острво око пет сати прије него што је посада пријавила њен нестанак, саопштили су званичници.
Кетрин Рис каже да је "згранута што је брод напустио острво након организованог излета, без моје маме".
Према информацијама које су им пружене, био је изузетно врео дан, а Сузан се током успона осјећала лоше. Замољена је да се сама врати назад, без пратње.
Брод је затим отпловио, наводно без провјере броја путника. У том тренутку, или убрзо након тога, Сузан је преминула – сама, наводи кћерка.
Посада хеликоптера за потрагу пронашла је њено тијело сљедећег дана, око 50 метара од стазе која води ка видиковцу. Према писању листа "Аустралијен", изгледа да је пала са литице или стрме падине.
Кетрин Рис је изразила наду да ће истрага "утврдити шта је компанија требало да уради како би спасила живот моје мајке".
Директор "Корал експедишенса", Марк Фифилд, рекао је да компанија у потпуности сарађује са истражиоцима и да не може коментарисати ситуацију док је истрага у току.
- Изразили смо искрено саучешће породици Рис и дубоко жалимо што се ово догодило - навео је Фифилд.
Аустралијска поморска безбједносна управа истражује зашто Сузан Рис није евидентирана приликом укрцавања путника са острва на брод. Трагедију такође истражује и инспекција за безбједност на раду.
Први пут је примјећено да је Сузан нестала када се није појавила у трпезарији током вечере. Крузер се вратио на острво Гуштера у раним јутарњим сатима идућег дана.
Аустралијски безбједносни стандарди за туризам на Великом коралном гребену већ су били предмет критике након што су Том и Ејлин Лонерган остављени у мору током ронилачког излета 1998. године.
Посада чамца није схватила да недостају два дана. Њихова тијела никада нису пронађена.
