Хеликоптер се срушио у њиву, има мртвих

Извор:

Телеграф

14.11.2025

12:45

Хеликоптер
Фото: Pexels

Најмање једна особа погинула је када је јутрос пао хеликоптер у Италији, у околини Касалромана - општине у провинцији Мантова.

Полицију је позвао фармер у чију њиву је летјелица пала.

До сада је потврђено да је страдао пилот хеликоптера, мушкарац стар 56 година, који је након пада одбачен неколико метара од мјеста удара.

Према Ломбардијској регионалној хитној служби (АРЕУ), несрећа се догодила око 10 часова. Према доступним информацијама, инцидент се догодио између општина Касалромано (Мантова) и Изола Доварезе (Кремона).

Сељак је полицији пријавио да је видио хеликоптер како пада у његова поља. Према првим информацијама, ово подручје је у тренутку несреће било прекривено густом маглом.

До сада је потврђено да је једина жртва пилот стар 56 година, који је након пада одбачен неколико метара од олупине. Када су спасиоци стигли, могли су само да потврде његову смрт.

Тренутно неколико тимова из Ватрогасне службе Мантове ради на обезбјеђивању подручја и извођењу техничких провјера. Узрок несреће још увијек истражују надлежне власти. У овом тренутку није познато чији је хеликоптер који се срушио.

Италија

srušio se helikopter

