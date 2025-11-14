Logo
Евролига казнила Црвену звезду

Извор:

Б92

14.11.2025

12:41

Фото: Танјуг/АП

Црвена звезда је дошла до велике побједе против Монака, али је дан касније дошла и не тако лијепа вијест.

Како је објавила Евролига, црвено-бијели ће због погрдног скандирања на мечу против Панатинаикоса морати да плате 7.000 евра.

Доктор болница

Хроника

Докторица из БиХ оптужена да је унаказила лице пацијенткиње: У ВЦ-у јој убризгала филере

У истом саопштењу, наводи се да ће и Олимпијакос због увредљивог скандирања морати да плати 6.000 евра на мечу против Партизана.

И једни и други црвено-бијели су славили на тим сусретима, али ће због неспортског навијања каса бити олакшана за неколико хиљада евра, пише Б92.

