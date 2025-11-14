Евролига казнила Црвену звезду

Извор:
Црвена звезда је дошла до велике побједе против Монака, али је дан касније дошла и не тако лијепа вијест.
Како је објавила Евролига, црвено-бијели ће због погрдног скандирања на мечу против Панатинаикоса морати да плате 7.000 евра.
У истом саопштењу, наводи се да ће и Олимпијакос због увредљивог скандирања морати да плати 6.000 евра на мечу против Партизана.
И једни и други црвено-бијели су славили на тим сусретима, али ће због неспортског навијања каса бити олакшана за неколико хиљада евра, пише Б92.
