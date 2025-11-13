Бриљирали Добрић и Батлер: Звезда савладала Монако

Извор:
АТВ
13.11.2025
22:14
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде савладали су Монако у 11. колу Евролиге на домаћем терену резултатом 91:79.
Спектакуларан меч је одиграо капитен Звезде Огњен Добрић са 22 поена, а велику подршку је имао од Џереда Батлера, посљедњег појачања црвено-бијелих који је уписао 20 поена.
Фантастичан је био и Коди Милер-Мекинтајер са 12 поена, десет асистенција и шест скокова, Семи Оџелеје је додао 12 поена, Никола Калинић 11 уз седам скокова и четири асистенције, а врло добар био је Урош Плавшић са пет поена, шест скокова и двије асистенције.
На другој страни Мајк Џејмс је имао 18 поена и седам асистенција, Ели Окобо је додао 16, а Џеред Блосомгејм 11.
Никола Миротић је остао на свега осам поена, а Немања Недовић се није ни уписао у стријелце за нешто мање од седам минута на терену.
Најновије
Најчитаније
23
03
22
56
22
43
22
28
22
19
Тренутно на програму