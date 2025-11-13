Logo
Бриљирали Добрић и Батлер: Звезда савладала Монако

АТВ

13.11.2025

22:14

Бриљирали Добрић и Батлер: Звезда савладала Монако
Фото: Tanjug / AP

Кошаркаши Црвене звезде савладали су Монако у 11. колу Евролиге на домаћем терену резултатом 91:79.

Спектакуларан меч је одиграо капитен Звезде Огњен Добрић са 22 поена, а велику подршку је имао од Џереда Батлера, посљедњег појачања црвено-бијелих који је уписао 20 поена.

Фантастичан је био и Коди Милер-Мекинтајер са 12 поена, десет асистенција и шест скокова, Семи Оџелеје је додао 12 поена, Никола Калинић 11 уз седам скокова и четири асистенције, а врло добар био је Урош Плавшић са пет поена, шест скокова и двије асистенције.

На другој страни Мајк Џејмс је имао 18 поена и седам асистенција, Ели Окобо је додао 16, а Џеред Блосомгејм 11.

Никола Миротић је остао на свега осам поена, а Немања Недовић се није ни уписао у стријелце за нешто мање од седам минута на терену.

КК Црвена звезда

