Logo
Large banner

Легенда се вратила на клупу Барселоне

Извор:

Агенције

13.11.2025

19:19

Коментари:

0
Легенда се вратила на клупу Барселоне

Шпански стручњак Ћави Пасквал нови је тренер Барселоне, саопштио је данас учесник Евролиге.

Како је саопштено на сајту Барселоне, Пасквал (53) је са челницима клуба потписао уговор до јуна 2028. године.

Пасквал је на клупи Барселоне наслиједио недавно смијењеног Ђоана Пењароју.

Доскорашњи тренер руског Зенита се вратио у Барселону послије девет година, јер је од 2008. до 2016. сједио на клупи каталонског клуба са којим је освојио Евролигу (2010), четири титуле првака Шпаније и три Купа краља.

Подијели:

Таг:

Barselona

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

Кошарка

Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

8 ч

0
Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

Кошарка

Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

14 ч

0
Леброн Џејмс у развојној лиги!

Кошарка

Леброн Џејмс у развојној лиги!

1 д

0
Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

Кошарка

Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

22

02

Одлука је пала: Џин не може без алкохола

21

56

Ове улице сутра остају без струје

21

47

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

21

41

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner