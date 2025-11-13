Легенда се вратила на клупу Барселоне

Извор:
Шпански стручњак Ћави Пасквал нови је тренер Барселоне, саопштио је данас учесник Евролиге.
Како је саопштено на сајту Барселоне, Пасквал (53) је са челницима клуба потписао уговор до јуна 2028. године.
Пасквал је на клупи Барселоне наслиједио недавно смијењеног Ђоана Пењароју.
Доскорашњи тренер руског Зенита се вратио у Барселону послије девет година, јер је од 2008. до 2016. сједио на клупи каталонског клуба са којим је освојио Евролигу (2010), четири титуле првака Шпаније и три Купа краља.
