Logo
Large banner

Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

Извор:

Курир

13.11.2025

07:30

Коментари:

0
Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Меч за анале одиграо је српски кошаркаш Никола Јокић!

Денвер је на гостовању убједљиво савладао Лос Анђелес Клиперсе 130:116, а партију за памћење приказао је чудесни центар Нагетса.

Horoskop

Занимљивости

Хороскоп за 13. новембар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

Никола је остварио рекорд сезоне, пошто је меч завршио са 55 постигнутих поена! Свједочили бисмо вјероватно и рекорду каријере, да тренер Дејвид Аделман није одлучио да одмори Србина у посљедњој дионици, када је било јасно да ће Денвер остварти побједу на овом мечу.

Вјеровали или не, Никола је послије три одигране четвртине на свом конту имао 52 поена, 11 скокова и шест асистенција - нестварно!

njemacka zastava

Економија

Њемачка признала: Компаније трпе

За 33 минута, колико је провео на терену, Никола је забиљежио 55 поена уз фантастичних 18/13 из игре (78.3 одсто). Тројке је шутирао сјајно 5/6, а убацио је и 14 слободних бацања из 16 покушаја. Уз то, Србин је забиљежио 12 скокова и шест асистенција. Заиста импресивно!

Многи су били убијеђени пред овај меч да хрватски центар Ивица Зубац, који заиста важи за сјајног дефанзивца, може да стане на пут Николи Јокићу, али Србин их је увјерио да се још увијек није родио тај који њега може да заустави. Од самог старта несрећни Хрват није знао шта га је снашло... У првој дионици убацио је 25 поена, а на полувријеме је отишао са 33. У трећој дионици, у којој је Денвер направио кључни преокрет и практично ријешио меч, расположени Никола спаковао је Клиперсима још 19 поена.

Поред Јокића, двоцифрен учинак на овом мечу имала су још три играча Денвера. Гордон је убацио 18 поена, Џамал Мареј је додао 15, а Тим Хардвеј Јуниор 12 поена.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Бања Лука

Улице и насеља која данас остају без струје

У пораженој екипи најефикаснији је био Џејмс Харден са 23 постигнута поена.

Треба истаћи да је тренер Клиперса Тајрон Лу коначно дао шансу српском капитену Богдану Богдановићу, који је претходна два меча пресједео на клупи.

fudbalska reprezentacija srbije

Фудбал

Фудбалери Србије вечерас против Енглеске

Боги је имао изузетно запажен учинак за 20 минута игре. Забиљежио је 11 поена (3/5 за три) и шест асистенција и јасно ставио до знања да на њега може озбиљно да се рачуна у наставку сезоне.

Подијели:

Таг:

Никола Јокић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Песков: Нуклеарна реторика је увијек опасна

Свијет

Песков: Нуклеарна реторика је увијек опасна

1 ч

0
Данас је један од најтужнијих православних празника: Вjерује се да треба изговорити ову молитву

Друштво

Данас је један од најтужнијих православних празника: Вjерује се да треба изговорити ову молитву

1 ч

0
Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

Свијет

Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

1 ч

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

У порасту број обољелих од дијабетеса у Републици Српској

1 ч

0

Више из рубрике

Леброн Џејмс у развојној лиги!

Кошарка

Леброн Џејмс у развојној лиги!

12 ч

0
Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

Кошарка

Баскет куп: Игокеа послије продужетака изгубила од Урламаша

12 ч

0
Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

Кошарка

Меч Игокее и Партизана пролонгиран за 16. јануар

14 ч

0
НБА лига одушевљена потезом Николе Јокића

Кошарка

НБА лига одушевљена потезом Николе Јокића

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

14

Само један састојак из кухиње спријечиће појаву влаге на прозорима

08

06

Лавров: Русија и даље спремна за преговоре

08

05

Пооштрени услови за боравак странаца у Црној Гори

07

59

Овим знаковима Зодијака можете повјерити сваку тајну

07

59

Штедљиви режим на Гугл Мапама продужава трајање батерије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner