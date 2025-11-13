Рекорд сезоне: Јокић за 33 минуте убацио 55 поена!

Извор:
Меч за анале одиграо је српски кошаркаш Никола Јокић!
Денвер је на гостовању убједљиво савладао Лос Анђелес Клиперсе 130:116, а партију за памћење приказао је чудесни центар Нагетса.
Никола је остварио рекорд сезоне, пошто је меч завршио са 55 постигнутих поена! Свједочили бисмо вјероватно и рекорду каријере, да тренер Дејвид Аделман није одлучио да одмори Србина у посљедњој дионици, када је било јасно да ће Денвер остварти побједу на овом мечу.
Вјеровали или не, Никола је послије три одигране четвртине на свом конту имао 52 поена, 11 скокова и шест асистенција - нестварно!
За 33 минута, колико је провео на терену, Никола је забиљежио 55 поена уз фантастичних 18/13 из игре (78.3 одсто). Тројке је шутирао сјајно 5/6, а убацио је и 14 слободних бацања из 16 покушаја. Уз то, Србин је забиљежио 12 скокова и шест асистенција. Заиста импресивно!
Многи су били убијеђени пред овај меч да хрватски центар Ивица Зубац, који заиста важи за сјајног дефанзивца, може да стане на пут Николи Јокићу, али Србин их је увјерио да се још увијек није родио тај који њега може да заустави. Од самог старта несрећни Хрват није знао шта га је снашло... У првој дионици убацио је 25 поена, а на полувријеме је отишао са 33. У трећој дионици, у којој је Денвер направио кључни преокрет и практично ријешио меч, расположени Никола спаковао је Клиперсима још 19 поена.
Поред Јокића, двоцифрен учинак на овом мечу имала су још три играча Денвера. Гордон је убацио 18 поена, Џамал Мареј је додао 15, а Тим Хардвеј Јуниор 12 поена.
У пораженој екипи најефикаснији је био Џејмс Харден са 23 постигнута поена.
Треба истаћи да је тренер Клиперса Тајрон Лу коначно дао шансу српском капитену Богдану Богдановићу, који је претходна два меча пресједео на клупи.
Боги је имао изузетно запажен учинак за 20 минута игре. Забиљежио је 11 поена (3/5 за три) и шест асистенција и јасно ставио до знања да на њега може озбиљно да се рачуна у наставку сезоне.
