У порасту број обољелих од дијабетеса у Републици Српској

13.11.2025
07:01
У порасту је број обољелих од дијабетеса у Републици Српској, што показују и подаци из прошле године, када је пријављено 986 новооткривених случајева, а 14. новембра, на Свјетски дан обољелих од дијабетеса, жели се скренути пажња да обољели не могу без савремених технологија контролисати шећер.
Годину раније, тј. 2023, евидентирано је 700 нових случајева обољелих.
Из Института за јавно здравство Републике Српске наводе да је од 986 нових случајева дијабетеса мелитуса, њих 88 тип 1, а 898 тип 2.
"Од укупног броја пријављених новообољелих, 509 су особе мушког, а 477 су особе женског пола", казали су из Института.
Јелена Шкрбић Радић, предсједница Удружења особа обољелих од дијабетеса "ДиабетН1", за "Независне" потврђује да је број обољелих од дијабетеса типа 1 у порасту, но, истиче и да је све више обољелих од дијабетеса типа 2 код дјеце (ријеч је о гојазној дјеци).
"Желимо скренути пажњу да обољели не могу без савремених технологија контролисати свој шећер, јер су дијабетес тип 1 и тип 2 доста различити. Дијабетес тип 1 је аутоимуно обољење, те на његову превенцију не можемо утицати, али на превенцију дијабетеса тип 2 можемо, јер он настаје због нездравог начина живота", истиче она.
Поводом овог дана, Фонд здравственог осигурања Републике Српске (ФЗО РС) је припремио водич кроз права обољелих од дијабетеса.
"Циљ је да осигураници који болују од ове болести и њихове породице на једном мјесту добију све потребне информације о правима које Фонд здравственог осигурања финансира. Информисани пацијент доноси боље одлуке за своје здравље, те је намјера Фонда да осигураници кроз форму најчешћих питања и прецизних одговора дођу до свих потребних информација, али и о начину остваривања права, као и коме могу да се обрате за помоћ у случају додатних појашњења", речено је из ФЗО РС.
Водич, појашњавају, садржи све податке о правима обољелих, а посебно су наглашене новине којима је Фонд додатно унаприједио квалитет живота обољелих од дијабетеса. "Конкретно, ФЗО РС је од ове године почео да финансира скрининг на дијабетес тип 2 у домовима здравља, а све у циљу јачања превенције на примарном нивоу. Креирани су упитници са питањима на основу којих љекари процјењују степен ризика за добијање дијабетеса тип 2 те на основу тога осигурано лице упућују на даљу лабораторијску дијагностику", саопштено је из Фонда.
Фонд је за наредну годину предвидио и буџет за превенцију у износу од око четири милиона КМ, како би подстакли домове здравља да у већој мјери обављају превентивне прегледе.
Тог дана и Одјељење за ендокринологију УКЦ РС иУдружење ендокринолога и дијабетолога РС, у сарадњи са студентима Медицинског факултета у Бањалуци, организује бесплатно мјерење нивоа шећера у крви и мјерење крвног притиска, и то у централном холу УКЦ РС, у петак од 10 до 12 часова.
"Циљ манифестације је да се кроз заједничке активности здравствених радника, пацијената и институција укаже на значај превенције, раног откривања и савремене терапије дијабетеса", наводе из УКЦ РС.
Заинтересованим грађанима биће омогућено и мјерење антропометријских параметара, те едукације, а подијелиће и бесплатне апарате за самоконтролу шећера.
Шкрбић Радићева додаје да ове године Свјетски дан обољелих од дијабетеса обиљежавају темом 'Нисмо сами', а у петак ће зграда Градске управе Бањалука свијетлити плавом бојом, која је симбол особа обољелих од дијабетеса.
"Тада ће се наши чланови окупити испред зграде, направити заједничку фотографију и подијелити грађанима летке едукативног карактера. У суботу, 15. новембра, активности почињу у 14 часова у Дому омладине, када ће се одржати мини-технолошки сајам 'Технологија у дијабетесу', а гдје ће бити изложена ортопедска помагала, најновији сензори, инзулинске пумпе итд.", казала је Шкрбић Радићева.
Након тога, у 16 часова, почиње панел "Питај доктора", на којем ће бити најбољи стручњаци из области дијабетеса, а гдје ће им пацијенти, њихови родитељи и други грађани моћи постављати питања. Слиједи панел "Ниси сам", на којем ће учестовати пацијенти са дијабетесом типа 1, а причаће о својим проблемима, с чим се суочавају итд.
"Од 20 часова се одржава представа 'Репутација', која говори о вршњачком насиљу, а гостује Позориште младих из Новог Сада", казала је она.
Наредног дана, односно у недјељу, код тениског центра одржаће се трка "За живот са мање боли", на којој ће учествовати велики број обољелих од дијабетеса.
