Крдо крава умало прегазило дијете на паркингу

Извор:
Глас Српске
12.11.2025
22:22
У тиватском насељу Думидран догодио се нови инцидент изазван лутајућом стоком која већ годинама угрожава безбједност грађана и имовину.
На видео-снимку који је достављен Вијестима види се дијете које стоји између два аутомобила на тротоару, док се неколико крава слободно креће улицом и затрчава према дјетету, али један мушкарац успио је да реагује и да га склони на вријеме, чиме је спријечена могућа трагедија.
Инцидент је поново отворио питање неодговорног односа власника стоке и неефикасности система који годинама не успијева да ријеши тај проблем.
Проблем лутајуће стоке траје годинама, а прије неколико дана Вијести су, пишући о томе, објавиле да говеда често излазе на Јадранску магистралу и главну саобраћајницу у насељу Градиошница, упадају у дворишта и на имања мјештана, те им наносе велику штету.
Предсједник Месне заједнице Градиошница Драган Булајић тада је упозорио на дугогодишњи проблем присуства напуштених говеда која се слободно крећу у пределу горњих дијелова Тивта, од простора Сељанова до Градиошнице, те представљају озбиљну пријетњу по становнике, имовину и безбједност саобраћаја.
Локална управа је у више наврата покушавала да рухеши или макар умањи овај проблем, али су је у томе ограничила актуелна законска рјешења која не дозвољавају одстрел - на шта све чешће позивају грађани који годинама трпе штету.
У ријетким приликама када неке од животиња буду ухваћене, њихови власници се не јављају да их преузму, чиме избјегавају законску одговорност.
