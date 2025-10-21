Ливно завијено у црно: Овако изгледа "BMW" у којем је погинуо младић (18) након што је ударио у краве

21.10.2025
Ливно и цијела заједница у шоку су након потврде да је 18-годишњи Иван Теклић изгубио битку за живот у Свеучилишној клиничкој болници Мостар, неколико дана након тешке саобраћајне несреће која се догодила 16. октобра 2025. године у вечерњим сатима у мјесту Оргуз, на подручју Града Ливна.
Из МУП Кантона 10 потврђено је да је преминуо путник из аутомобила марке „BMW“, којим је управљао младић из Ливна.
– У вези саобраћајне несреће која се догодила 16.10.2025. године у мјесту Оргуз, Град Ливно, а у којој је учествовало возило марке „BMW“ (ударио у краве) којим је управљао осамнаестогодишњак из Ливна, обавјештавамо јавност да је путник из наведеног аутомобила, осамнаестогодишњак из Ливна који је задобио тешке тјелесне повреде опасне по живот, преминуо у СКБ Мостар од посљедица саобраћајне несреће – навели су из полиције.
До несреће је дошло око 23:15 сати на регионалном путу Р-416 Р1003, када је возач „BMW“ ударио у краве које су се налазиле на путу, у власништву 47-годишњака из Ливна.
У снажном судару три особе задобиле су тешке тјелесне повреде, док је једна прошла без повреда. Возач је лакше повријеђен, док су сувозач (20) из Широког Бријега и путник (18) из Ливна задобили повреде опасне по живот.
Упркос вишедневној борби љекара, млади Иван Теклић (2007–2025) изгубио је битку за живот.
Фотографије с мјеста несреће показују потпуно смрскан аутомобил марке „BMW“, који се преполовио од силине удара. Мјештани су у невјерици — многи су истакли да се на овој дионици пута често креће стока без надзора, што представља велику опасност, посебно у ноћним сатима. Ватрогасци су резали аутомобил како би помогли унесрећеним младићима, пише Црна-Хроника.
Како је наведено у смртовници, Иван Теклић је трагично преминуо 19. октобра 2025. године.
Посљедњи испраћај драгог Ивана обавиће се у уторак, 21. октобра 2025. године у 15:00 сати на гробљу у Трибићу.
Ожалошћени су мајка Ана, отац Звонимир, сестре Ивана и Зорана, зетови Дарио и Роберт, нећаци Филип, Петар и Лука, дјевојка Анђелина, стриц Томислав, тетка Мирјана, ујаци Петар и Анте, те бројна тугујућа родбина и пријатељи.
