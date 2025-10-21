Logo

Пољска упозорава Путина: Хапсиће га у случају прелета

Фото: Танјуг/АП

Пољска упозорила руског предсједника да не прелази њен ваздушни простор због састанка са америчким предсједником Доналдом Трампом у Будимпешти.

Из званичне Варшаве је речено да би Пољска могла да буде приморана да изврши међународни налог за хапшење Владимира Путина уколико уђе у ваздушни простор те земље.

Пољски министар спољних послова Радослав Сикорски рекао је да не може да гарантује да независни пољски суд неће наложити влади да испрати такав авион како би предао Путина Међународном кривичном суду (МКС).

Сикорски је подсјетио за Радио Родзина да налог МКС-а обавезује државе чланице суда да ухапсе Путина уколико крочи на њихову територију.

tramp putin

Свијет

Одложено! Ништа од састанка Трампа и Путина?

"Мислим да је руска страна свјесна овога", рекао је Сикорски, наводећи да ће авион са Путином због тога користити другу руту, пренио је Ројтерс.

Мађарска је саопштила да ће осигурати да Путин може да уђе у ту земљу ради сусрета са Трампом и да се након тога врати у Русију.

Међутим, да би избјегла путовање преко Украјине, руска делегација би морала да лети кроз ваздушни простор најмање једне земље чланице Европске уније.

Владимир Путин

Свијет

Бугарска спремна да отвори ваздушни простор за Путина

Све земље ЕУ су чланице МКЧ-а, иако је Мађарска у процесу напуштања тог суда.

Трамп је прошле седмице рекао да планира да се састане са Путином у Будимпешти у оквиру напора да посредује у окончању рата у Украјини.

Међународни кривични суд, са сједиштем у Хагу, издао је налог за хапшење Путина 2023. године, оптужујући га за ратни злочин илегалне депортације стотина дјеце из Украјине.

Русија не признаје надлежност МКС-а и пориче наводе тог суда, као и САД.

(б92)

Владимир Путин

Пољска

Међународни кривични суд

хапшење

Доналд Трамп

