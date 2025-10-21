Невjероватнo! Жена свирала кларинет док су јој оперисали мозак

21.10.2025
Невjероватна слика стиже из Енглеске – жена са Паркинсоновом болешћу свирала је кларинет током операције на мозгу. Она је рекла да је одушевљена како је све прошло, јавио је ББЦ.
Дениз Бејкон (65) из Кроубороа у Источном Сасексу, доживЈела је тренутно побољшање у покретима прстију чим је електрична струја пуштења кроз њен мозак, рекли су љекари из Болнице Краљевског колеџа у Лондону.
Пензионисана логопедица подвргнута је дубокој можданој стимулацији (ДБС) након што је патила од симптома Паркинсонове болести. Болест јој је дијагностикована 2014. године и утицала је на њену способност ходања, пливања, плеса и свирања кларинета.
Током четворосатне операције Кејумарс Ашкан, професор неурохирургије, извео је дубоку мождану стимулацију док је Бејконова била у будном стању.
ДБС је хируршки захват који користи електроде имплантиране у мозак и погодан је за неке пацијенте са поремећајима као што је Паркинсонова болест.
Пацијенткињи је дата локална анестезија да умртви скалп и лобању и одмах је осјетила побољшање у прстима на операционом столу, што јој је омогућило да лако свира кларинет.
Она је је свирала кларинет у локалној групи док није морала да престане прије пет година због симптома Паркинсонове болести.
''Сјећам се да је моја десна рука могла да се креће много лакше након што је примјењена стимулација, а то је заузврат побољшало моју способност свирања кларинета, чиме сам била одушевљена. Већ примјећујем побољшања у својој способности ходања и једва чекам да се вратим на базен и на плесни подијум да видим да ли су се моје способности и тамо побољшале'', рекла је Дениз Бејкон.
Професор Асхкан је рекао да су у њеној лобањи направљене рупе величине половине новчића од пет пенија, након што је на главу госпође Бацон постављен оквир са прецизним координатама који је ''функционисао као сателитска навигација“ да их усмјери на исправне позиције за имплантацију електроде, преноси BBC.
''Били смо одушевљени што смо видјели тренутно побољшање у покретима њених руку, а самим тим и њене способности свирања, након што је стимулација испоручена у мозак'', рекао је.
