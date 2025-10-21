Logo

Саркози данас иде у затвор

Фото: Tanjug / AP

Саркози је први бивши лидер модерне Француске да иде затвор. Он оспорава и пресуду и неуобичајену одлуку судије да га пошаље у затвор док траје жалбени поступак.

Кривични суд у Паризу осудио је крајем септембра бившег предсједника на пет година затвора због "злочиначке завјере" јер је дозволио својим блиским сарадницима да се приближе Либији Моамера Гадафија како би финансирали његову побједоносну предсједничку кампању 2007. године.

Његово путовање од предсједничке Јелисејске палате до озлоглашеног затвора Ла Санте у Париз заокупило је јавност у Француској.

Један од Саркозијевих синова Луј позвао је за јутрос окупљање у подршку свог оца у луксузном кварту где Саркози живи са супругом Карлом Бруни-Саркози. Супермодел и пјевачица дели слике Саркозијеве дјеце и пјесама у његову част на својим друштвеним мрежама од када је осуђен.

Француски председник Емануел Макрон је примио конзервативца Саркозија у својој предсједничкој палати прошле недјеље.

"Увијек сам био врло јасан у јавним изјавама о независности судства у мојој улози, али било је нормално на људском нивоу да примим једног од својих претходника у овом контексту", рекао је јуче Макрон.

Саркози је рекао за лист Фигаро да очекује да буде у самици, гдје ће се држати далеко од других затвореника из безбједносних разлога. Друга могућност је да буде држан у одјељењу затвора за "осјетљиве" затворенике, које се још и назива ВИП одјељење.

"Не бојим се затвора. Држаћу главу уздигнуту и испред врата Ла Сантеа. Борићу се до краја", рекао је Саркози за лист Журнал ди диманш".

Лист преноси да је Саркози већ припремио своју торбу за затвор са одјећом и 10 породичних слика које може да понесе.

Саркози је такође рекао за лист Фигаро да ће понијети са собом три књиге, што је дозвољени максимум, укључујући два тома "Грофа Монтекристо" од Александра Диме, чији јунак побјегне из острвског затвора прије него што крене у потрагу за осветом.

Париски судија пресудио је да Саркози мора да почне одслужење казне без чекања исхода жалбе, због "озбиљности поремећаја јавног реда изазваног његовим преступом".

Према пресуди, 70-огодишњи Саркози ће моћи да поднесе захтјев за ослобађање у жалбеном суду тек када је у затвору, а судије ће тада имати до два мјесеца да размотре тај захтјев.

