Будимпешта неће блокирати нови пакет санкција Москви

Извор:
СРНА
21.10.2025
08:22
Коментари:0
Будимпешта се неће мијешати у усвајање новог, 19. пакета санкција Русији, пошто је добила изузеће од свега што је супротно националним интересима Мађарске, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Не планирамо да то блокирамо", рекао је Сијарто.
На питање портала "Еурактив" у вези са "доприносом" Мађарске дискусији о новим мјерама Русији, Сијарто је нагласио да он "не доприноси лудим стварима" и изразио увјерење да политика увођења санкција Русији није успјела, пренио је ТАСС.
Друштво
58 мин0
Свијет
59 мин0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
59 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
13
09
01
08
51
08
47
08
46
Тренутно на програму