Logo

Будимпешта неће блокирати нови пакет санкција Москви

Извор:

СРНА

21.10.2025

08:22

Коментари:

0
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Будимпешта се неће мијешати у усвајање новог, 19. пакета санкција Русији, пошто је добила изузеће од свега што је супротно националним интересима Мађарске, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Не планирамо да то блокирамо", рекао је Сијарто.

На питање портала "Еурактив" у вези са "доприносом" Мађарске дискусији о новим мјерама Русији, Сијарто је нагласио да он "не доприноси лудим стварима" и изразио увјерење да политика увођења санкција Русији није успјела, пренио је ТАСС.

Подијели:

Тагови:

Петер Сијарто

Мађарска

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Данас славимо светитељке Пелагију и Таису: Биле блуднице, па се покајале

58 мин

0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Калас: Украјина не би требало да се одрекне територије у мировном споразуму са Русијом

59 мин

0
Жена запалила зграду убијајући жохара, један од станара погинуо

Свијет

Жена запалила зграду убијајући жохара, један од станара погинуо

1 ч

0
Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

Хроника

Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

1 ч

0

Више из рубрике

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Свијет

Калас: Украјина не би требало да се одрекне територије у мировном споразуму са Русијом

59 мин

0
Жена запалила зграду убијајући жохара, један од станара погинуо

Свијет

Жена запалила зграду убијајући жохара, један од станара погинуо

1 ч

0
Одложено! Ништа од састанка Трампа и Путина?

Свијет

Одложено! Ништа од састанка Трампа и Путина?

1 ч

0
Нова дефиниција би могла драстично повећати број гојазних Американаца

Свијет

Нова дефиниција би могла драстично повећати број гојазних Американаца

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и поклони га, ево коме

09

01

Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

08

51

Радници Центра за предшколско васпитање и образовање добили позив за преговоре

08

47

Сиромашно чак 810.000 Хрвата: У овим градовима је најгора ситуација

08

46

Саркози данас иде у затвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner