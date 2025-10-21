Logo

Нова дефиниција би могла драстично повећати број гојазних Американаца

21.10.2025

07:49

Нова дефиниција би могла драстично повећати број гојазних Американаца
Фото: Pexel/Towfiqu barbhuiya

Дефиниције различитих категорија тјелесне тежине су се посљедњих година све више удаљавале од индекса тјелесне масе (ИТМ) и обухватају шири спектар мјерења.

Ако се нови приједлог усвоји, скоро 70 процената одраслих Американаца могло би се сматрати гојазним, пише Science Alert .

Проблем са коришћењем БМИ као главног индикатора гојазности је тај што ова мјера - која се добија дјељењем тјелесне тежине у килограмима са квадратом висине у метрима - не одражава нужно проценат тјелесне масти.

Управо је проценат масти кључан за процену здравствених ризика као што су дијабетес и срчана обољења.

Нови приступ дефинисању гојазности.

Санае Такаичи

Свијет

Јапан добио прву премијерку у историји

Раније ове године, одбор који предводи Кингс колеџ у Лондону представио је нови оквир за класификацију тјелесне тежине. Он укључује мјере као што су обим струка, однос струка и кукова и однос струка и висине, познате као антропометријске мјере.

Стручњаци из америчке болнице Mass General Brigham тестирали су овај ажурирани скуп дефиниција на подацима 301.026 људи из велике здравствене базе података, који су праћени у просеку четири године.

Шта је истраживање показало?

Резултати су показали да би, према новим дефиницијама, чак 68,6 одсто испитаника било класификовано као гојазно, у поређењу са 42,9 одсто према постојећим смјерницама. Ово је огроман скок са великим импликацијама по јавно здравље.

„Већ смо мислили да имамо епидемију гојазности, али ово је запањујуће“, каже главни аутор и ендокринолог Линдзи Фурман. „С обзиром на то да се потенцијално 70 процената одрасле популације сада сматра да има вишак масти, морамо боље разумјети којим приступима лијечењу треба дати приоритет.“

Значајно већи ризик од дијабетеса

Истраживачи су открили да је велико повећање процента гојазних људи директна посљедица нових антропометријских фактора, а бројке су варирале у зависности од старости. На примјер, међу одраслима старијим од 70 година, скоро 80 ​​процената је испуњавало критеријуме за гојазност.

илу-дуда-цуцла-21102025

Свијет

Хитно се повлаче са тржишта цуцле "Курапрокс"

Такође је утврђено да су људи класификовани као гојазни према новим критеријумима имали значајно већи ризик од дијабетеса и кардиоваскуларних болести у поређењу са људима који нису били гојазни, што сугерише да су нове смјернице успјешније у идентификацији појединаца чија је тежина постала озбиљан здравствени проблем.

Значај тјелесног састава

„Повећан ризик од кардиоваскуларних болести и дијабетеса код ове нове групе гојазних људи, који раније нису сматрани гојазним, покреће занимљива питања о лијековима за гојазност и другим терапијама“, каже ендокринолог Стивен Гринспун.

Нову дефиницију гојазности већ је одобрило 76 организација, укључујући Америчко удружење за срце и Друштво за гојазност, али је владе и здравствени системи још увијек нису формално усвојили. Међутим, студија сугерише разлику коју би она могла да направи, на примјер кроз значајно повећање броја људи којима се прописују лијекови за контролу или спречавање гојазности.

Портланд

Свијет

Суд одобрио: Војска улази у град

„Идентификовање вишка тјелесне масти је веома важно јер откривамо да чак и људи са нормалним БМИ, али са накупљањем абдоминалне масти, имају повећан здравствени ризик“, закључује Фурман, додајући: „Састав тијела је важан - није само ствар у килограмима на ваги.“

Истраживање је објављено у часопису JAMA Network Open.

