Суд одобрио: Војска улази у град

Извор:
Б92
21.10.2025
07:17
Амерички Савезни апелациони суд одобрио је администрацији америчког председника Доналда Трампа распоређивање трупа Националне гарде у Портланду у савезној држави Орегон.
Раније је амерички суд привремено блокирао одлуку власти о распоређивању Националне гарде у Портланду, а Трампова администрација је уложила жалбу као одговор, преноси Си-Би-Ес њуз.
Трампова администрација распоредила је претходно око 200 припадника Националне гарде Тексаса у Чикаго како би заштитили федералну имовину, укључујући зграде Имиграционе и царинске службе (ИЦЕ) и друге федералне објекте.
Трамп је почетком мјесеца изјавио да се САД суочавају са "унутрашњим непријатељем" и најавио да ће наредити размијештање трупа у све већи број градова под вођством демократа, укључујући Вашингтон и Лос Анђелес.
Лидери демократа тврде да су Трампове одлуке о размијештању трупа политички мотивисане и оспоравају их на суду.
Амерички предсједник такође је запријетио да ће се позвати на закон против побуне из 18. века како би заобишао судске одлуке које ограничавају његова наређења за слање припадника Националне гарде у градове упркос приговорима локалних и државних званичника.
