Страховит вјетар рушио по Паризу: Оборене дизалице, има погинулих

Извор:
Индекс
21.10.2025
06:40
Коментари:0
Једна особа је погинула након што је силовит вјетар погодио подручје Вал д'Оисе сјеверно од Париза, објавила је тамошња префектура синоћ.
Префектура Вал д'Оисе навела је да је "једна особа погинула, четири су у критичном стању, а пет је лакше повријеђено".
Рекла је да се радило о вјетру који је рушио дизалице и односио кровове, што показују и снимци.
Осамдесет ватрогасаца, 50 полицајаца и 20 припадника хитне медицинске службе мобилисано је, према префектури.
Она је позвала становнике да "остану опрезни и избјегавају непотребна путовања" како би омогућили пролаз возилима хитних служби.
⚠️🌪️ -> INCROYABLE UNE #TORNADE À TRAVERSÉ LE VAL-D’OISE!! — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) October 20, 2025
-> ce lundi, peu avant 18h, provoquant d’importants dégâts!
La commune d’#Ermont a été particulièrement touchée : plusieurs toitures ont été arrachées et des dommages matériels conséquents sont signalés!
{🎥 : @… pic.twitter.com/KaHDNpPuxR
Регион
2 седм0
БиХ
2 седм0
Регион
2 седм0
Друштво
2 седм0
Најновије
Најчитаније
09
13
09
01
08
51
08
47
08
46
Тренутно на програму