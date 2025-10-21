Logo

Страховит вјетар рушио по Паризу: Оборене дизалице, има погинулих

Извор:

Индекс

21.10.2025

06:40

Коментари:

0
Страховит вјетар рушио по Паризу: Оборене дизалице, има погинулих
Фото: Printscreen/X

Једна особа је погинула након што је силовит вјетар погодио подручје Вал д'Оисе сјеверно од Париза, објавила је тамошња префектура синоћ.

Префектура Вал д'Оисе навела је да је "једна особа погинула, четири су у критичном стању, а пет је лакше повријеђено".

Рекла је да се радило о вјетру који је рушио дизалице и односио кровове, што показују и снимци.

Осамдесет ватрогасаца, 50 полицајаца и 20 припадника хитне медицинске службе мобилисано је, према префектури.

Она је позвала становнике да "остану опрезни и избјегавају непотребна путовања" како би омогућили пролаз возилима хитних служби.

Подијели:

Тагови:

Париз

vjetar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црвено упозорење: Стиже обилна киша, удари вјетра и до 160 километара на час

Регион

Црвено упозорење: Стиже обилна киша, удари вјетра и до 160 километара на час

2 седм

0
Невријеме захватило овај дио БиХ: Јак вјетар срушио ограду на аутомобил

БиХ

Невријеме захватило овај дио БиХ: Јак вјетар срушио ограду на аутомобил

2 седм

0
Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру

Регион

Пожар у Црној Гори: Гори у селу Подострог, јак вјетар шири ватру

2 седм

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Упозорење за возаче: Коловози клизави, јак вјетар отежава вожњу

2 седм

0

Више из рубрике

Британски медији: ''Пинк Пантер'' стоји иза пљачке Лувра?

Свијет

Британски медији: ''Пинк Пантер'' стоји иза пљачке Лувра?

10 ч

0
Пица хат затвара 68 ресторана

Свијет

Пица хат затвара 68 ресторана

11 ч

0
пруга илустрација

Свијет

Воз ударио тројицу мушкараца

11 ч

0
Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

Свијет

Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Руски милијардер нуди откуп украденог накита из Лувра и поклони га, ево коме

09

01

Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

08

51

Радници Центра за предшколско васпитање и образовање добили позив за преговоре

08

47

Сиромашно чак 810.000 Хрвата: У овим градовима је најгора ситуација

08

46

Саркози данас иде у затвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner