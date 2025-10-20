Воз ударио тројицу мушкараца

20.10.2025
21:50
Коментари:0
Један мушкарац је погинуо, а двојица су повређена након што их је данас ударио воз у италијнском округу Новара, на сјеверу земље.
Несрећа се догодила око 18 часова на станици Трекате, где су, према почетним резултатима истраге, њих тројица прелазили пругу након што су изашли из воза.
Сумња се да су тројица мушкараца страни држављани у двадесетим годинама, али ниједан још није идентификован, због недостатка документације, преноси Анса.
Ударио их је воз који се приближавао оближњем перону, крећући се ка Милану.
Свијет
Торнадо у близини Париза, погинула једна особа
Двојица повређених су превезена у болницу у Новари.
Један је у критичном стању, а други је задобио умерене повреде.
Полиција тренутно истражује инцидент, наводи Анса.
Најновије
Најчитаније
22
56
22
51
22
49
22
36
22
30
Тренутно на програму