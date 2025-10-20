Logo

Воз ударио тројицу мушкараца

20.10.2025

21:50

Коментари:

0
пруга илустрација
Фото: АТВ

Један мушкарац је погинуо, а двојица су повређена након што их је данас ударио воз у италијнском округу Новара, на сјеверу земље.

Несрећа се догодила око 18 часова на станици Трекате, где су, према почетним резултатима истраге, њих тројица прелазили пругу након што су изашли из воза.

Сумња се да су тројица мушкараца страни држављани у двадесетим годинама, али ниједан још није идентификован, због недостатка документације, преноси Анса.

Ударио их је воз који се приближавао оближњем перону, крећући се ка Милану.

Париз

Свијет

Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

Двојица повређених су превезена у болницу у Новари.

Један је у критичном стању, а други је задобио умерене повреде.

Полиција тренутно истражује инцидент, наводи Анса.

Подијели:

Тагови:

voz

Италија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

Свијет

Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

2 ч

0
Сијарто: Покушаћемо да спријечимо одустајање од руског гаса

Свијет

Сијарто: Покушаћемо да спријечимо одустајање од руског гаса

3 ч

0
Овај град одлучио да забрани електричне тротинете

Свијет

Овај град одлучио да забрани електричне тротинете

3 ч

0
Трамп: Мислим да ће све бити у реду са Кином

Свијет

Трамп: Мислим да ће све бити у реду са Кином

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

56

Британски медији: ''Пинк Пантер'' стоји иза пљачке Лувра?

22

51

Опозив Мерцедесових комби возила због могућег ризика од повреда

22

49

Питала ChatGPT да јој састави добитну комбинацију за лутрију па освојила 86.000 евра

22

36

Тојота постала највриједнији аутомобилски бренд на свијету

22

30

Хорор: Тукао жену до смрти, па тијело бацио у бунар

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner