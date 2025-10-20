Logo

Сијарто: Покушаћемо да спријечимо одустајање од руског гаса

20.10.2025

20:47

Сијарто: Покушаћемо да спријечимо одустајање од руског гаса
Фото: РТРС

Мађарска ће користити сва политичка и правна средства да спријечи усвајање енергетског плана ЕУ којим је предвиђено одустајање од руског гаса од 2027. године, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Заштитићемо енергетску безбједност Мађарске и сачувати резултате смањења тарифа за комуналне услуге. Нећемо дозволити Бриселу да наметне варварско повећање цијена мађарском народу", рекао је Сијарто након састанка министара спољних послова чланица ЕУ.

Он је додао да Будимпешта неће дозволити да мађарски народ због Украјине мора да плаћа много више за комуналне услуге него што то сада чини.

"Зато користимо сва политичка и правна средства да спријечимо усвајање овог закона", нагласио је Сијарто.

ЕУ, додао је, не нуди земљама без излаза на море никакве изузетке или гаранције у случају да оне одбаце руски гас.

